Oszuści w sieci „wyrastają” jak grzyby – zamiast podgrzybków można stracić pieniądze

Zamiast pełnego koszyka podgrzybków – pusty portfel. Tak zakończyła się internetowa transakcja dla mieszkańca powiatu lubartowskiego, który chciał kupić kilka kilogramów grzybów.
Do zdarzenia doszło kilka dni temu. 56-letni mężczyzna znalazł ogłoszenie o sprzedaży grzybów na jednym z portali, skontaktował się ze sprzedawcą i przelał pieniądze za grzyby oraz przesyłkę. Po dokonaniu płatności kontakt z sprzedawcą się urwał, a przesyłki nie dostarczono. W ten sposób poszkodowany stracił ponad 100 zł.
Podkomisarz Jagoda Maj apeluje o ostrożność podczas internetowych transakcji:
- nie wysyłaj pieniędzy z góry nieznajomym,
- sprawdzaj opinie o sprzedawcy,
- pamiętaj, że „okazja życia” często okazuje się pułapką,
- korzystaj z bezpiecznych form płatności i serwisów chroniących kupujących.
– Grzyby najlepiej zbierać w lesie, a nie kupować w sieci – zamiast koszyka pełnego podgrzybków możemy zostać z pustym portfelem – podkreśla Maj.