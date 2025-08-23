Pomóżcie go odnaleźć!

Chłopak wyszedł z domu 21 sierpnia, kilka chwil po godzinie 20, informując rodzinę, że udaje się do znajomego. Jednak tam nie dotarł i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Chłopak ma około 185 cm wzrostu, jest szczupły, ma ciemne, długie włosy do ramion.

W chwili zaginięcia ubrany był w czarny T-shirt z napisami i nadrukiem postaci, czarne spodnie typu bojówki oraz krótkie buty materiałowe z łańcuchami zamiast sznurowadeł.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lubartowie pod numerem telefonu 47 81 25 290 lub osobiście w siedzibie jednostki.