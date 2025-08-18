Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Do tragedii doszło w sobotę w nocy. Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie polowało wówczas trzech mężczyzn. Na polu należącym do jednego z nich rozstawili się na dzika.

60-letni mieszkaniec wioski miał się przebudzić słysząc hałas przejeżdżającego drogą auta. Wyszedł z domu, stanął przed furtką i został raniony w okolicy klatki piersiowej. Poniósł śmierć na miejscu. Myśliwy prawdopodobnie pomylił go z dzikim zwierzęciem.

Gdy uczestnicy polowania zorientowali się, do czego doszło, wezwali na miejsce służby ratunkowe.

Okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Lubartowie. Sprawca został zatrzymany, a na dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok ofiary.