Tragiczny wypadek w Poizdowie

78-letni kierowca Peugeota wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej Hondzie kierowanej przez 42-letniego mieszkańca gminy Wisznice. 42-letni kierowca Hondy został przewieziony do szpitala. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Do wypadku doszło w niedzielę (17 sierpnia) na DK-48 w miejscowości Poizdów.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 78-letni kierujący pojazdem marki Peugeot wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej DK-48 (od Kocka w kierunku Moszczanki) Hondzie kierowanej przez 42-letniego mieszkańca gminy Wisznice. Doprowadziło to do bocznego zderzenia.
42-letni kierowca Hondy z uwagi na poniesione obrażenia został przewieziony do szpitala. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny wypadku.