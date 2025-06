Żądza pieniądza, a z konta „wyparowało” 290 tysięcy

Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzona nawiązała kontakt ze sprawcami po kliknięciu w internetową reklamę dotyczącą rzekomych inwestycji w kryptowaluty i inne aktywa. Po podaniu danych kontaktowych, skontaktowały się z nią osoby podające się za przedstawicieli platform inwestycyjnych, używające fałszywych nazwisk, a także polskich i zagranicznych numerów telefonów.

Oszuści, działając w sposób zorganizowany, nakłonili kobietę do instalacji specjalistycznych aplikacji mobilnych (m.in. „My Account”, NEXO, Atomic Wallet) oraz założenia kont na stronach internetowych, które miały służyć do zarządzania inwestycjami. Kobieta udostępniła im także zdjęcie swojego dowodu osobistego.

Kluczowym elementem przestępczego procederu było nakłonienie ofiary do udostępniania widoku ekranu swojego telefonu podczas rozmów przez komunikator internetowy. Dzięki temu sprawcy mogli w czasie rzeczywistym obserwować działania pokrzywdzonej i instruować ją krok po kroku, jak ma dokonywać operacji. W ten sposób uzyskali również wgląd w jej bankowość internetową, co zwiększyło ryzyko dalszych szkód.

Pod wpływem manipulacji i obietnic wysokich zysków, kobieta dokonała ponad 20 przelewów na rzekomo jej nowo powstałe konto bankowe a także jeden inny rachunek. Łączna kwota przelanych środków to prawie 290 000 złotych.

Po pewnym czasie, 69-latka straciła dostęp do aplikacji przez którą monitorowała swoje zyski z inwestycji i gdy pokrzywdzona chciała wypłacić pieniądze okazało się, że dostęp do platform jest niemożliwy, a rzekomi „brokerzy” zaczęli żądać kolejnych wpłat, argumentując to koniecznością odblokowania środków lub pokrycia opłat. Wówczas kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i zgłosiła sprawę policjantom.

