Zaśpiewają i posmakują po lubartowsku. W niedzielę Ekopiknik

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16. Przed pałacem staną kramy z lokalnymi produktami, będą miejscowi artyści-rękodzielnicy, warsztaty garncarskie, jubilerskie, plastyczne, "las w słoiku". Na uczestników pikniku będą czekały także pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego, pokaz psiej tresury, pokaz lotniczy (szybowiec), a nawet degustacja pieczonej wieprzowiny i myśliwskiej grochówki.

Nie zabraknie również lodów, popcornu, waty cukrowej, a dla dzieci - dmuchańców i malowania twarzy. Na scenie lubartowianie zobaczą artystów związanych z regionem: Małą Rokiczankę, wokalistów Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, Zespół Pieśni i Tańca "Sokół" oraz Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Domu Kultury w Kocku.

- Ekopiknik Lubartowski to nie tylko festyn – to święto ludzi, którzy tworzą naszą lokalną społeczność. Ich talent, praca i zaangażowanie sprawiają, że nasz region ma niepowtarzalny charakter. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu i gości, by wspólnie celebrować to, co nasze – lokalnych artystów, rękodzielników, producentów i ich wyjątkowe produkty. Pokażmy, że warto być blisko siebie i dbać o to, co dobre, bo nasze! - zachęca Jan Sławecki, starosta lubartowski.

W programie niedzielnego pikniku jest także edukacyjny spacer ornitologiczny oraz rozstrzygnięcie konkursu dla kół gospodyń wiejskich na "najsmaczniejsze lubartowskie ciasto drożdżowe". Za organizację pikniku odpowiadają: Powiat Lubartowski, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego oraz LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" w Lubartowie. Patronem medialnym wydarzenia jest Dziennik Wschodni.