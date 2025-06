Burze w całym kraju, u nas powieje z siłą niemal huraganu

Na telefonu mieszkańców Lubelszczyzny jest rozsyłany alert RCB o burzach z silnym wiatrem i miejscowych podtopieniach. Przewidywana są także przerwy w dostawie prądu w związku ze spodziewanymi uszkodzeniami sieci energetycznych. Dlatego też dla naszego regionu został wydany alerty drugiego stopnia (3 stopień jest najwyższy).

Podczas burz spodziewane są porywy wiatru do 100 km/h, opady deszczu do 50 mm i grad. Ostrzeżenia IMGW obowiązuje od godzin popołudniowych do pierwszych godzin nocnych.

Temperatura wyniesie do 30 st. C na południu i południowym wschodzie.

W niedzielę pochmurno, z przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, z opadami do 30 mm, lokalnie grad.

– Kolejna noc będzie nocą przełomowa, ponieważ przyjdzie front chłodny, za którym napłynie powietrze o zupełnie innych właściwościach i od poniedziałku, w pierwszej połowie tygodnia, zdecydowane ochłodzenie – powiedziała Kierklo. W nocy z niedzieli na poniedziałek miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze.