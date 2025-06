Ciąża pod lupą – kobiety z Lubelskiego badają się dwa razy częściej

Jeszcze do niedawna z bezpłatnych badań prenatalnych mogły korzystać głównie kobiety po 35. roku życia. A ponieważ średni wiek mam systematycznie rośnie, logiczne było poszerzenie dostępu do diagnostyki. I tak się właśnie stało – dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z czerwca 2024 roku, każda ciężarna – bez względu na wiek – może dziś wykonać badania prenatalne na koszt NFZ.

Efekt? W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku aż 4678 kobiet w naszym regionie skorzystało z programu.

– W poprzednich latach, w naszym województwie każdego roku około 3000 kobiet korzystało z badań prenatalnych w ramach tego programu. Z naszych danych wynika, że po nowelizacji rozporządzenia wprowadzonej w czerwcu 2024 roku przez Ministerstwo Zdrowia, liczba wykonywanych badań zwiększyła się ponad dwukrotnie - mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ. - Jeśli zestawimy te dane z ogólną liczbą porodów w szpitalach województwa lubelskiego, okazuje się że niemal 60 % kobiet w ciąży zrobiło badania prenatalne w programie.

To dobra wiadomość nie tylko dla przyszłych mam, ale i dla lekarzy. Wczesna diagnostyka pozwala wykryć ewentualne nieprawidłowości jeszcze w czasie ciąży, a w niektórych przypadkach – wdrożyć leczenie już na tym etapie. To również szansa na lepsze przygotowanie do porodu oraz dalszej opieki nad dzieckiem.

W całym województwie lubelskim funkcjonuje 11 poradni realizujących program. By z niego skorzystać, wystarczy skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. Pacjentki najpierw przechodzą nieinwazyjne badania, takie jak USG i testy biochemiczne. Jeśli wyniki wskazują na potrzebę dalszej diagnostyki, lekarz może skierować na badania inwazyjne – na przykład biopsję – oczywiście po uzyskaniu zgody pacjentki.

Lista placówek biorących udział w programie dostępna jest na stronie internetowej Lubelskiego Oddziału NFZ. Warto z niej skorzystać – bo dziś badania prenatalne to nie przywilej, a prawo każdej kobiety w ciąży.