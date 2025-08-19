Czternastki dla emerytów i rencistów. Kiedy wypłaty w 2025 roku i ile wyniosą?

Już pod koniec sierpnia pierwsi seniorzy dostaną tzw. czternastki. Dodatkowe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafi na konta większości emerytów i rencistów we wrześniu 2025 roku. Sprawdź, komu i w jakiej wysokości przysługuje.
Kiedy ZUS wypłaci czternastki?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Pieniądze trafią do seniorów razem z emeryturami i rentami należnymi za wrzesień.
Część osób może jednak otrzymać środki wcześniej – w sierpniu. To dotyczy emerytów i rencistów, którzy mają termin płatności świadczenia pierwszego dnia miesiąca.
Ile wynosi czternastka w 2025 roku?
W 2025 roku pełna czternastka to 1878,91 zł brutto – czyli tyle samo, ile aktualna minimalna emerytura.
-
Pełną kwotę dostaną osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
-
Przy świadczeniach od 2900 do 4728,91 zł brutto obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że im wyższe świadczenie podstawowe, tym niższa czternastka. Przykład: emerytura w wysokości 3500 zł brutto daje prawo do czternastki zmniejszonej o 600 zł, czyli do wypłaty pozostanie 1278,91 zł brutto.
-
Powyżej 4728,91 zł brutto czternastka już nie przysługuje.
Po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy, na rękę kwota będzie niższa. Emeryt pobierający minimalne świadczenie otrzyma 1558,81 zł netto.
Dla kogo dodatkowe świadczenie?
Czternastki trafią zarówno do emerytów, jak i rencistów, a także osób pobierających renty rodzinne. Jeśli renta jest dzielona między kilka osób (np. wdowę i dziecko), dodatkowe świadczenie również zostanie odpowiednio podzielone.
W przypadku zbiegu świadczeń, np. emerytury i renty, ZUS zsumuje ich wysokość i na tej podstawie obliczy należną czternastkę.
Warto dodać, że czternastki są wolne od zajęć komorniczych i nie wliczają się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych.