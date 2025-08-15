Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Trzy dni odpoczynku z piękną słoneczną pogodą i wysoką temperaturą? Brzmi jak plan na idealny odpoczynek. Sprawdźcie jaka pogoda nas czeka. Opowiada o tym Gabriela Szewczyk.
Rano: Bezchmurne niebo, temperatura od 17°C o świcie do 22°C około godziny 9:00.
Popołudnie: Słonecznie, temperatura wzrośnie do 28°C. Wiatr słaby (ok. 3 m/s) z kierunku południowo-wschodniego.
Wieczór: Wciąż ciepło – około 23°C o 20:00, potem spadek do 21°C w nocy. Wiatr lekki, stopniowo skręcający z południowego wschodu.
Rano: Ciepło, od 18°C o świcie do 24°C około godziny 9:00. Wiatr początkowo z południa, lekki do umiarkowanego (3–4 m/s).
Popołudnie: Miejscami pojawią się chmury, ale bez opadów. Najcieplejszy moment dnia – do 30°C. Wiatr umiarkowany (4–5 m/s), stopniowo zmieniający kierunek na północno-zachodni.
Wieczór i noc: Temp. spadnie do ok. 24°C w nocy, lekki wiatr z północnego zachodu.
Rano: Chłodniej – 17–18°C, przeważnie słonecznie. Wiatr lekki (3 m/s) z północy i północnego zachodu.
Popołudnie: Słonecznie, temperatura do 23°C, wiatr nieco silniejszy (4 m/s) z północnego zachodu.
Wieczór i noc: Temp. spadnie do ok. 20°C, częściowe zachmurzenie, wiatr z północnego zachodu.
Pogoda będzie głównie słoneczna i ciepła, z najwyższą temperaturą w sobotę (do 30°C).
Wiatr początkowo z południowego wschodu i południa, w sobotę po południu zmiana na północno-zachodni.
Opadów nie prognozuje się.