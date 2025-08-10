Gdzie są tabletki z jodkiem potasu, a gdzie strażacy? Mapa podpowie

– Jako jedni z pierwszych, a być może nawet jedyni w Polsce, dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników wzbogaciliśmy się o bardzo ciekawe narzędzie, które będzie nam pomagało w sytuacjach kryzysowych. Na mapę naniesione są wszystkie punkty krytyczne, tak istotne w obronie cywilnej – podkreślił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Mapa może pomóc szybciej i sprawniej zarządzać siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych.

Na wdrożenie Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej województwo lubelskie otrzyma 277 mln złotych. – W najbliższych tygodniach podpiszemy z samorządami blisko dwa tysiące umów. Jesteśmy już po szkoleniu wszystkich samorządów, ale i inwentaryzacji zasobów. Jesteśmy gotowi do wejścia na kolejny etap. Pieniądze, które trafią do gmin i powiatów będą służyły w pierwszej kolejności dokumentacji, ekspertyzom lokalizacji, które są w naszych zasobach, a które nadają się do użytku lub przystosowania. Wykorzystamy te fundusze na uzupełnienie stanów magazynowych, zakup artykułów pierwszej potrzeby, jak oczyszczacze powietrza, uzdatniacze wody, czy generatory prądu – sprecyzował Krzysztof Komorski.

Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej powstała Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wyniku prac prowadzonych od początku 2024 roku. Ustawa tworzy kompleksowy system ochrony ludności i obrony cywilnej w naszym kraju.

Konstrukcja systemu ochrony ludności została oparta głównie o już działające struktury tak, aby optymalnie wykorzystać istniejące zasoby, obejmujące w szczególności potencjał Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, struktur zarządzania kryzysowego, systemu powiadamiania ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz organizacji pozarządowych.

Opisane w ustawie zadania ochrony ludności polegają na działaniach związanych z przygotowaniem organów administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz z wystąpieniem sytuacji zagrożenia.

– Nie mówimy tylko o przygotowaniu się na ewentualne działania wojskowe, a o wszelkiego rodzaju kryzysach, od skażenia radioaktywnego – po to też na mapie oznaczone zostały sieci magazynów z jodkiem potasu i lokalizacje dystrybucji tych tabletek – ale też jesteśmy przygotowani na kryzysy meteorologiczne, czy hydrologiczne – zakończył wojewoda lubelski.