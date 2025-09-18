Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach

Były bramkarz reprezentacji Polski i Liverpoolu, Jerzy Dudek, wziął udział w prestiżowym turnieju golfowym rozgrywanym w Wierzchowiskach pod Lublinem. W wydarzeniu, które przyciągnęło 54 zawodników, sportowiec podkreślał piękno lokalnego pola golfowego i swoją pasję do tej dyscypliny.
W Wierzchowiskach odbywa się 16. edycja turnieju o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach. Do rywalizacji stanęło 54 golfistów, a szczególnym gościem zawodów był Jerzy Dudek, jeden z najbardziej znanych polskich piłkarzy i od lat pasjonat golfa. Były bramkarz Liverpoolu i Realu Madryt przyznał, że od trzech lat planował wizytę w Wierzchowiskach, ale dopiero teraz udało się zrealizować ten zamiar. Zawodnik nie krył uznania dla pola golfowego pod Lublinem. – To bardzo piękne miejsce, jestem podbudowany, że takie warunki są właśnie tutaj. Będę miał kolejną destynację do gry w golfa – mówi Jerzy Dudek. Jak podkreślił, w golfa gra przede wszystkim dla przyjemności i dobrej zabawy, a dopiero w dalszej kolejności dla wyników sportowych.