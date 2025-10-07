Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Karolina z Jastkowa w programie "Rolniczki"

Autor: oprac. IC
Kobiety, które z pasją i odwagą prowadzą gospodarstwa rolne – często wbrew stereotypom i trudnościom. Tak w skrócie można opisać bohaterki serialu dokumentalnego „Rolniczki”, który wraca na antenę Polsat Cafe. Nowy sezon otworzy bohaterka z Lubelszczyzny.

Nowe odcinki pokażą codzienne życie kobiet z różnych zakątków Polski: od pracy w polu, przez prowadzenie agroturystyki, aż po nowoczesne gospodarstwa ekologiczne. Widzowie zobaczą, jak bohaterki łączą tradycję z nowoczesnością, jak wprowadzają innowacyjne rozwiązania i rozwijają lokalne inicjatywy.

Karolina z Jastkowa wśród bohaterek

W premierowym odcinku, który zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 21, wystąpi Karolina Pyda z Jastkowa. Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażała sobie pracy w gospodarstwie. Dziś razem z mężem Markiem prowadzi własne gospodarstwo rolne, w którym produkują i sprzedają warzywa oraz owoce.

– Karolina zakochała się podwójnie: w mężu i w rolnictwie – zdradzają twórcy programu. Bohaterka wnosi do gospodarstwa ambicję, pozytywną energię i nowoczesne pomysły, które sprawiają, że ich działalność stale się rozwija. Jej największą dumą są truskawki, które uprawia w kilku odmianach. Każda z nich – jak mówi – „smakuje jak kawałek serca”.

W drugim sezonie „Rolniczek” widzowie spotkają również dobrze znane bohaterki: Bożenę z Domasłowa, Anetę ze wsi Żaba i Agnieszkę ze Szkotowa. Pojawią się też nowe postaci – m.in. Pani Solange w ekologicznym gospodarstwie, Ola ze Stajni Koni Wyjątkowych, Iwona prowadząca agroturystykę na Orawie, Kasia w gospodarstwie trzody chlewnej i uprawy zbóż, a także Ola z pasieki i Ewelina z sadu owocowego.

 

Czytaj więcej o:
Maksym Bartosik z Cementu-Gryfa Chełm z brązowym medalem Międzynarodowych Mistrzostw Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym

Międzynarodowe mistrzostwa Polski kadetów: Maksym Bartosik z Cementu-Gryfa Chełm z brązem

Maksym Bartosik z Cementu-Gryfa Chełm z brązowym medalem Międzynarodowych Mistrzostw Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym

Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF
WSCHODNIA STRAŻ

Myśliwce RAF patrolowały niebo nad Polską i naszą wschodnią granicę

Myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF) patrolowały niebo nad Polską w nocy z poniedziałku na wtorek – podał brytyjski portal UK Defence Journal. Potwierdził to przedstawiciel NATO, mówiąc, że jest to część misji mającej zapobiec dalszym naruszeniom przestrzenie powietrznej przez Rosję.
Lubelskie: ostrzeżenie przed gęstą mgłą i ograniczoną widocznością

Lubelskie: ostrzeżenie przed gęstą mgłą i ograniczoną widocznością

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców województwa lubelskiego przed gęstymi mgłami. Widoczność może spaść nawet do 200 metrów.
Alpaca Lublin - zwycięzcy turnieju Lubelskie Cup w Kraśniku

Alpaca wygrywa turniej Lubelskie Cup w Kraśniku

Lubelskie Cup to prestiżowy cykl turniejów koszykówki 3x3. Poprzednie imprezy odbywały się m.in. w Białej Podlaskiej, Tomaszowie Lubelskim, Chełmie czy Rykach. W sobotę najlepsi w województwie specjaliści w koszykówce 3x3 rywalizowali w Kraśniku, gdzie gospodarzem był miejscowy klub UKS Biało-Czarni. Jego prezesem jest Paweł Biskup, który od wielu lat czuwa nad promocją koszykówki w tym mieście.
Igrzyska śmieci przy Grygowej. Sprawca uprzątnął hałdę ubrań

Igrzyska śmieci przy Grygowej. Sprawca uprzątnął hałdę ubrań

Pod koniec września mieszkańcy przypadkowo odkryli przy ulicy Grygowej górę śmieci, głównie starych ubrań. Sprawca szybko został ustalony i ukarany, a miejsce zostało uprzątnięte.

Plac Dworcowy już nie będzie "odbiegał od standardów". Będzie duża przebudowa

Plac Dworcowy już nie będzie "odbiegał od standardów". Będzie duża przebudowa

Plac Dworcowy w Międzyrzecu Podlaskim czeka duża przebudowa. Urzędnicy czekają na oferty od wykonawców.

Znów będzie można latać z Lublina do Holandii

Znów będzie można latać z Lublina do Holandii

Loty do Holandii wracają do Portu Lotniczego Lublin: latać będzie można w poniedziałki i piątki od 30 marca 2026 roku.
Kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Karolina z Jastkowa w programie "Rolniczki"
galeria

Kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Karolina z Jastkowa w programie "Rolniczki"

Kobiety, które z pasją i odwagą prowadzą gospodarstwa rolne – często wbrew stereotypom i trudnościom. Tak w skrócie można opisać bohaterki serialu dokumentalnego „Rolniczki”, który wraca na antenę Polsat Cafe. Nowy sezon otworzy bohaterka z Lubelszczyzny.
Radzyń Podlaski: zderzenie motocykla z autem osobowym. Jedna osoba ranna

Radzyń Podlaski: zderzenie motocykla z autem osobowym. Jedna osoba ranna

Według wstępnych informacji motocykl najechał na tył samochodu osobowego. Ul. Wisznicka w Radzyniu Podlaskim jest teraz zablokowana, a policja kieruje na objazdy.
Straż graniczna rozbija grupę przemytników ludzi. W sumie zatrzymano już 6 osób

Straż graniczna rozbija grupę przemytników ludzi. W sumie zatrzymano już 6 osób

Kolejne zatrzymania z rozbitej grupy przemytników ludzi: tym razem zatrzymano obywateli Ukrainy i Kolumbii.
Nobel 2025 z fizyki dla trzech naukowców. Za mechanikę kwantową

Nobel 2025 z fizyki dla trzech naukowców. Za mechanikę kwantową

Fizycy pracujący na amerykańskich uczelniach – John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis to laureaci Nagrody Nobla z fizyki za odkrycie makroskopowego tunelowania kwantowo-mechanicznego i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym. Przyczyniło się ono do rozwoju kryptografii kwantowej i komputerów kwantowych.
Daniel Obajtek

Parlament Europejski uchylił immunitety Dworczykowi i Obajtkowi. Co teraz czeka europosłów PiS?

Tzw. afera mailowa i dwie umowy na usługi detektywistyczne zawarte przez Orlen – Parlament Europejski zdecydował we wtorek o uchyleniu immunitetów europosłom PiS Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. W przypadku Dworczyka chodzi o używanie prywatnej skrzynki mailowej w czasie, gdy kierował kancelarią premiera. Sprawa Obajtka dotyczy przekroczenia uprawnień, kiedy był szefem Orlenu.
Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
ZDJĘCIA
galeria

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Około 2,4 tys. studentów, w tym 180 z zagranicy, rozpoczęło rozpoczęło we wtorek studia na Politechnice Lubelskej. Największym zainteresowaniem w tegorocznej rekrutacji cieszyło się cyberbezpieczeństwo, a już w przyszłym roku uczelnia – wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim – chce uruchomić nowy kierunek: informatykę medyczną.
Hołownia: wybór nowego marszałka Sejmu po mojej rezygnacji: 19 listopada

Hołownia: wybór nowego marszałka Sejmu po mojej rezygnacji: 19 listopada

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że 13 listopada złoży rezygnację ze stanowiska, a wybór jego następcy odbędzie się 19 listopada, podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Zmiana na stanowisku wynika z umowy koalicyjnej, zgodnie z którą drugą połowę kadencji funkcję marszałka obejmie Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy.
Prawnik a adwokat – jaka jest różnica i do kogo się zgłosić?

Prawnik a adwokat – jaka jest różnica i do kogo się zgłosić?

W świecie prawa nietrudno się pogubić wśród tytułów: prawnik, adwokat, radca prawny, mecenas… Wiele osób używa tych określeń zamiennie, choć w rzeczywistości oznaczają one różne role, obowiązki i uprawnienia. Różnice między nimi są kluczowe zwłaszcza wtedy, gdy stajemy wobec problemu prawnego — od podpisania ważnej umowy po postępowanie karne. Warto więc wiedzieć, z kim się skontaktować, by uzyskać skuteczną i zgodną z prawem pomoc.

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

film
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

galeria
Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę