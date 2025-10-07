Kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Karolina z Jastkowa w programie "Rolniczki"

Nowe odcinki pokażą codzienne życie kobiet z różnych zakątków Polski: od pracy w polu, przez prowadzenie agroturystyki, aż po nowoczesne gospodarstwa ekologiczne. Widzowie zobaczą, jak bohaterki łączą tradycję z nowoczesnością, jak wprowadzają innowacyjne rozwiązania i rozwijają lokalne inicjatywy.

Karolina z Jastkowa wśród bohaterek

W premierowym odcinku, który zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 21, wystąpi Karolina Pyda z Jastkowa. Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażała sobie pracy w gospodarstwie. Dziś razem z mężem Markiem prowadzi własne gospodarstwo rolne, w którym produkują i sprzedają warzywa oraz owoce.

– Karolina zakochała się podwójnie: w mężu i w rolnictwie – zdradzają twórcy programu. Bohaterka wnosi do gospodarstwa ambicję, pozytywną energię i nowoczesne pomysły, które sprawiają, że ich działalność stale się rozwija. Jej największą dumą są truskawki, które uprawia w kilku odmianach. Każda z nich – jak mówi – „smakuje jak kawałek serca”.

W drugim sezonie „Rolniczek” widzowie spotkają również dobrze znane bohaterki: Bożenę z Domasłowa, Anetę ze wsi Żaba i Agnieszkę ze Szkotowa. Pojawią się też nowe postaci – m.in. Pani Solange w ekologicznym gospodarstwie, Ola ze Stajni Koni Wyjątkowych, Iwona prowadząca agroturystykę na Orawie, Kasia w gospodarstwie trzody chlewnej i uprawy zbóż, a także Ola z pasieki i Ewelina z sadu owocowego.