Lubelski NFZ ma do wydania dodatkowe 737 mln zł. Na co pójdą te pieniądze?

Dzięki zaproponowanemu pod koniec czerwca przez Ministerstwo Zdrowia pakietowi rozwiązań finansowych szpitale i placówki podstawowej opieki zdrowotnej mają szanse otrzymać większe pieniądze. Będą je wydawać m.in. na podwyżki płac personelu, ale również sfinansowanie świadczeń medycznych.

– To duże wyzwanie organizacyjne, ponieważ chcemy jak najszybciej zakończyć podpisywanie aneksów do umów, które mamy z placówkami w naszym województwie. Jest to niezbędne, aby otrzymały one wyższe finansowanie. W Lubelskiem przygotowaliśmy blisko 1900 takich aneksów i kończymy już pracę, która polega na udostępnieniu ich podmiotom leczniczym – mówi Magdalena Musiatowicz z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dodaje, że

Propozycje wyższych stawek otrzymały już m.in. przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, w których wzrost podstawowego wynagrodzenia personelu wyniesie 5 proc.

W górę idą również stawki na wszystkie świadczenia i badania. Dotyczy to np. porad dla pacjentów, którzy nie są podopiecznymi POZ, realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia, czy szereg badań rozliczanych z budżetu diagnostycznego.

POZ dostanie też więcej środków na realizację dwóch dużych programów, także finansowanych odrębnie, poza stawką kapitacyjną. Mowa o opiece koordynowanej i wprowadzonym w maju tego roku – Moje Zdrowie: bilans zdrowia osoby dorosłej. Szczególnie doceniona finansowo została medycyna szkolna, realizowana przez część POZ. Tu wzrost wynosi ponad 14 proc.

NFZ nowelizując plan finansowy na ten rok zwiększył środki na świadczenia medyczne łącznie o blisko 8,75 mld zł w skali kraju. W województwie lubelskim wydanych może zostać o 737 mln zł więcej.