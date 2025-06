Lubelskie: Co przyciąga turystów? Rusza konkurs na najlepszy produkt regionu

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła nabór zgłoszeń do konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2025”. To już 16. edycja wydarzenia w województwie lubelskim, które co roku wyłania najciekawsze, najbardziej innowacyjne i przyjazne turystom atrakcje naszego regionu.

Konkurs jest regionalnym etapem ogólnopolskiego plebiscytu organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Na zwycięzców czeka prestiżowy Certyfikat POT, a najlepsi z najlepszych mogą liczyć także na Złoty Certyfikat, który wiąże się z kampanią promocyjną wartą nawet 200 tys. zł.

– Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby pokazać nasz region jako miejsce świetnie przygotowane do przyjmowania turystów, które jest atrakcyjne, które ma odpowiednią infrastrukturę i które może zachęcać do przyjazdu konkretne grupy docelowe – mówiła podczas konferencji Dorota Lachowska, dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Co można zgłaszać?

Do konkursu można zgłaszać produkty turystyczne w pięciu kategoriach:

wydarzenie cykliczne

pakiet usług lub impreza turystyczna

obiekt

szlak

miejsce

Zgłoszenia mogą składać lokalne organizacje turystyczne, samorządy, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy i organizatorzy turystyki – pod warunkiem, że są właścicielami lub zarządcami zgłaszanego produktu.

– Muszą być to zarządcy lub właściciele produktów turystycznych. Zależy nam na tym, żeby zgłaszane produkty później mogły być promowane, żeby można było pracować nad ich rozwojem – zaznaczyła dyrektor LROT.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.lrot.pl.

Harmonogram

Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 lipca. Od 1 do 12 sierpnia swoje głosy będą mogli oddawać internauci – głosowanie odbędzie się za pośrednictwem profilu LROT na Facebooku. Do 14 sierpnia kapituła konkursowa zakończy ocenę zgłoszeń.

- Trzy najlepsze produkty trafią do etapu ogólnopolskiego, w tym jeden wybrany w głosowaniu internetowym. Dodatkowo możliwe jest zgłoszenie nowego, innowacyjnego produktu, który istnieje na rynku nie dłużej niż dwa lata, oraz jednego kandydata do Złotego Certyfikatu – pod warunkiem, że był już wcześniej nagrodzony - podkreśla Marcin Kania, wiceprezes LROT.

Rozstrzygnięcie etapu regionalnego zaplanowano na październik.

– Do tej pory otrzymaliśmy 14 certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej, co oznacza, że nasze produkty są promowane zarówno w kraju, jak i za granicą poprzez działania POT – przypomniała dyrektor organizacji.

Sukcesy z Lubelszczyzny

– Lubelskie słynie z tego, że u nas się wiele dzieje. Ktoś, kto jest zainteresowany doświadczeniem, smakowaniem życia, u nas może znaleźć coś wyjątkowego dla siebie – podkreśliła dyrektor LROT.

W etapie ogólnopolskim przyznawanych jest tylko 10 certyfikatów – nie ma gwarancji, że każde województwo otrzyma nagrodę, dlatego wybierane są produkty o najwyższej jakości i potencjale promocyjnym.

Produkty oceniane są przez kapitułę złożoną ze specjalistów od turystyki, dziennikarzy i ekspertów ds. promocji. Nie liczy się tylko kategoria, ale to, jak produkt działa, jak się prezentuje i czy może zaistnieć na poziomie ogólnopolskim.

Wśród dotychczasowych laureatów certyfikatów znalazły się takie atrakcje jak Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Chełmskie Podziemia Kredowe, Magiczne Ogrody w Janowcu, Muzeum Wsi Lubelskiej, Festiwal „Dwa Brzegi”, Carnaval Sztukmistrzów czy Noc Kultury. Lubelskie od lat wyróżnia się dużą liczbą docenianych wydarzeń – stanowią one aż połowę wszystkich zgłaszanych produktów.

Województwo lubelskie jest chętnie odwiedzanym regionem w Posce. Wg nieoficjalnych informacji w 2024 roku nasz region odwiedzilo około 4 mln turystów z Polski i świata. W przygotowanej przez nas galerii poznasz ubiegłoletnich laureatów konkursu.