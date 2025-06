Lubelszczyzna: ile naprawdę o niej wiesz? Sprawdź się w naszym quizie

Zastanawiasz się, ile z tych historii znasz? A może wydaje Ci się, że o Lubelszczyźnie wiesz wszystko – bo przecież mijałeś tablicę z napisem „Szczebrzeszyn” tyle razy, że cytat z Brzechwy brzmi Ci w głowie jak dzwonek do drzwi? Jeśli tak – mamy dla Ciebie wyzwanie idealne.

Przygotowaliśmy quiz, który zabierze Cię w podróż po mniej i bardziej oczywistych zakątkach naszego regionu. Sprawdzisz, które miasto słynie z łożysk i cegieł, a które przez wieki pełniło funkcję fortecy chroniącej Rosję. Przypomnisz sobie również o Parku Zdrojowym w Nałęczowie i dowiesz się, gdzie znajduje się pomnik ku czci owada.

To nie jest quiz z wiedzy podręcznikowej. To zabawa, w której liczy się spostrzegawczość, ciekawość i... lokalny patriotyzm. W końcu kto, jak nie mieszkańcy naszego regionu, powinien znać jego sekrety, symbole i najciekawsze fakty? A jeśli jesteś przyjezdnym – potraktuj to jako niebanalną lekcję geografii i historii w wersji light.

Uwaga: niektóre pytania mogą zaskoczyć, inne rozbawić, a jeszcze inne sprawią, że po prostu będziesz chciał ruszyć w drogę i na własne oczy zobaczyć miejsca, o których mowa. I bardzo dobrze. Bo Lubelszczyzna jest jak dobra książka – im więcej stron przewrócisz, tym bardziej chcesz ją czytać dalej.