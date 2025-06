Młodzi i zdolni sportowcy uhonorowani przez marszałka

Młodzi zawodnicy, którzy w sezonie 2023/2024 sięgnęli po medale mistrzostw Polski, odebrali nagrody finansowe z rąk Jarosława Kwaska, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego.

– To, co teraz wyćwiczycie, jak kształtujecie charakter, to wszystko zaprocentuje w dorosłym życiu – mówił do laureatów Jarosław Kwasek, gratulując zarówno im, jak i ich rodzicom oraz trenerom. – Życzę wam, żebyście nie poprzestali tylko na sporcie młodzieżowym, ale żebyście dalej rozwijali się w sporcie zawodowym – dodał.