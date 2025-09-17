Cztery przystanki dentobusa w województwie lubelskim

Dentobus to specjalnie wyposażony pojazd, w którym lekarz może przeprowadzić przegląd stomatologiczny, leczyć próchnicę, wykonać fluoryzację, a także nauczyć dzieci prawidłowego szczotkowania zębów.

– W województwie lubelskim w 2024 roku z opieki stomatologicznej w dentobusie skorzystało blisko 6,8 tys. dzieci, a od stycznia do czerwca tego roku już ponad 3,2 tys. Zaletą mobilnych gabinetów jest to, że dojeżdżają do mniejszych miejscowości, często parkują bezpośrednio przy szkołach i przedszkolach – podkreśla Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka prasowa Lubelskiego Oddziału NFZ.

We wrześniu dentobus zatrzyma się w 4 lokalizacjach regionu. Będzie go można spotkać m.in. przy szkołach i przedszkolach, gdzie dzieci mają najłatwiejszy dostęp do wizyt.

Harmonogram dentobusa: wrzesień 2025

18 i 19 września 2025 r. godz. 8:00 - 14:00 Szkoła Podstawowa w Bochotnicy ul. Zamłynie 1, 24-120 Kazimierz Dolny

22 i 24 września 2025 r. godz. 8:00 - 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu Jeleniec 45, 21-421 Tuchowicz

25 i 26 września 2025 r. godz. 8:00 - 14:00 Zespół Szkół w Zabielu Zabiele 8b, 21-300 Radzyń Podlaski

29 i 30 września 2025 r. godz. 8:00 - 14:00 Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach ul. Wiejska 7a, 21-540 Małaszewicze

Opieka stomatologiczna w dentobusie obejmuje nie tylko leczenie, ale też edukację. Dzieci uczą się prawidłowej higieny jamy ustnej, a rodzice otrzymują wskazówki dotyczące diety i profilaktyki. – Regularne wizyty od najmłodszych lat to inwestycja w zdrowie na całe życie – przypominają specjaliści.