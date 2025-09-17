Cztery przystanki dentobusa w województwie lubelskim

Mobilny gabinet stomatologiczny wraca na drogi województwa lubelskiego. We wrześniu dentobus pojawi się jeszcze w 4 miejscowościach, by zadbać o zdrowie zębów dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka są całkowicie bezpłatne.
Dentobus to specjalnie wyposażony pojazd, w którym lekarz może przeprowadzić przegląd stomatologiczny, leczyć próchnicę, wykonać fluoryzację, a także nauczyć dzieci prawidłowego szczotkowania zębów.
– W województwie lubelskim w 2024 roku z opieki stomatologicznej w dentobusie skorzystało blisko 6,8 tys. dzieci, a od stycznia do czerwca tego roku już ponad 3,2 tys. Zaletą mobilnych gabinetów jest to, że dojeżdżają do mniejszych miejscowości, często parkują bezpośrednio przy szkołach i przedszkolach – podkreśla Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka prasowa Lubelskiego Oddziału NFZ.
We wrześniu dentobus zatrzyma się w 4 lokalizacjach regionu. Będzie go można spotkać m.in. przy szkołach i przedszkolach, gdzie dzieci mają najłatwiejszy dostęp do wizyt.
Harmonogram dentobusa: wrzesień 2025
-
18 i 19 września 2025 r. godz. 8:00 - 14:00
Szkoła Podstawowa w Bochotnicy
ul. Zamłynie 1, 24-120 Kazimierz Dolny
-
22 i 24 września 2025 r. godz. 8:00 - 14:00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu
Jeleniec 45, 21-421 Tuchowicz
-
25 i 26 września 2025 r. godz. 8:00 - 14:00
Zespół Szkół w Zabielu
Zabiele 8b, 21-300 Radzyń Podlaski
-
29 i 30 września 2025 r. godz. 8:00 - 14:00
Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach
ul. Wiejska 7a, 21-540 Małaszewicze
Opieka stomatologiczna w dentobusie obejmuje nie tylko leczenie, ale też edukację. Dzieci uczą się prawidłowej higieny jamy ustnej, a rodzice otrzymują wskazówki dotyczące diety i profilaktyki. – Regularne wizyty od najmłodszych lat to inwestycja w zdrowie na całe życie – przypominają specjaliści.