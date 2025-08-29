Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Piątek, 29 sierpnia



Poranek (08:00–12:00): Dzień rozpocznie się słonecznie i pogodnie. Temperatura szybko wzrośnie do około 25°C. Wiatr będzie słaby, południowy, 2–3 m/s. Opadów nie przewiduje się.

Popołudnie (13:00–17:00): To najcieplejszy moment dnia – termometry pokażą nawet 29°C. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie łagodny, z kierunku południowego. Aura sprzyjająca aktywnościom na świeżym powietrzu.

Wieczór i noc (18:00–23:00): Pogodnie i ciepło – około 22–23°C. Wiatr nadal słaby, bez opadów.

Sobota, 30 sierpnia



Noc i poranek (00:00–08:00): Bez opadów, częściowe zachmurzenie. Temperatura od 19 do 21°C, wiatr południowy, słaby.

Dzień (09:00–18:00): Pogodnie, choć okresami mogą pojawiać się chmury. Temperatura wzrośnie do 26–28°C. Wiatr słaby, z południa i zachodu. To będzie kolejny bardzo przyjemny, letni dzień.

Wieczór i noc (19:00–23:00): Stabilna pogoda, temperatura utrzyma się w granicach 23–24°C. Opadów brak, wiatr bardzo słaby.

Niedziela, 31 sierpnia



Noc i poranek (00:00–08:00): Spokojnie i umiarkowanie ciepło – około 19–20°C. Wiatr północno-zachodni, słaby.

Przedpołudnie (09:00–11:00): Zachmurzenie umiarkowane, możliwe drobne opady – do 0,2 mm. Temperatura około 22°C.

Popołudnie (12:00–18:00): Najcieplejsza pora dnia – około 26°C. Więcej chmur i możliwe przelotne, symboliczne opady. Wiatr łagodny, północno-zachodni.

Wieczór (19:00–23:00): Temperatura spadnie do około 22°C. Wiatr nadal słaby, zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów.

Podsumowanie