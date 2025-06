Policja zarzuciła sieć. Tylko w Lubelskiem wpadło 117 poszukiwanych

Policjanci z lubelskiego garnizonu wzięli udział w ogólnopolskich działaniach, których celem było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury.

Policjanci ze wszystkich jednostek lubelskiego garnizonu policji wzięli udział w ogólnopolskich działaniach, których celem było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury.

Policjantów pionu kryminalnego w akcji wsparli funkcjonariusze Straży Granicznej. W akcji brali udział także policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie, tzw. „łowcy głów”.

W trakcie dwudniowych działań, w dniach 9 i 10 czerwca b.r. funkcjonariusze skupili się na ustaleniu miejsca przebywania oraz zatrzymaniu poszukiwanych osób, dlatego sprawdzane były różne adresy i miejsca w całym województwie lubelskim.

Efektem skoordynowanych działań było zatrzymanie łącznie 117 osób poszukiwanych, w tym 8 obcokrajowców. Wśród zatrzymanych byli nie tylko podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, ale również skazani na kary pozbawienia wolności.

W gminie Niemce zatrzymany został mężczyzna poszukiwany przez policjantów z Radzynia Podlaskiego 2 listami gończymi, a do odsiadki ma karę 1 roku pozbawienia wolności. Z kolei kryminalni z opolskiej jednostki zatrzymali 31-latka poszukiwanego do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności za niestosowanie się do zakazów. Zatrzymany został także 40-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej poszukiwany 2 listami gończymi za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, który do odsiadki ma 250 dni. W ręce zamojskich poszukiwaczy wpadł natomiast 24-latek poszukiwany listem gończym do 2 letniej odsiadki za przestępstwa narkotykowe.

Podczas prowadzonej akcji w ręce poszukiwaczy wpadł w Lublinie obywatel innego państwa, który przy sobie posiadał narkotyki - łącznie blisko 50 gramów marihuany oraz amfetaminy.

To już druga w tym roku ogólnopolska akcja, w której wzięli udział policjanci z lubelskiego garnizonu. Celem takich działań jest dbałość o bezpieczeństwo w naszym kraju. Zatrzymanie poszukiwanych to dowód na to, że żaden przestępca nie może czuć się bezkarnie.