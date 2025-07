Rowerem i pieszo - aktywne wakacje w województwie lubelskim

Wakacje to czas, kiedy wreszcie możemy zwolnić, złapać oddech i na nowo odkryć uroki najbliższej okolicy. Nie trzeba wyjeżdżać nad morze czy w góry, by odpocząć i przyjemnie spędzić czas. Lubelszczyzna, choć często niedoceniana, skrywa mnóstwo niezwykłych miejsc – idealnych na jednodniowe wypady piesze lub rowerowe, weekendowe wycieczki czy dłuższe przygody.

Z dala od tłumów i komercyjnych atrakcji znajdziemy tu dzikie lasy, malownicze jeziora, tajemnicze pomniki przyrody i szlaki, które zachwycają. Wystarczy rower, wygodne buty i odrobina ciekawości, by urozmaicić wakacje. Przygotowaliśmy dla Czytelników przewodnik po najciekawszych trasach spacerowych i rowerowych w regionie – tych mniej oczywistych i tych o których możemy sobie przypomnieć i odświeżyć, ale pełnych uroku.

Ścieżka przyrodnicza “Bobrówka”

Około 50 km od Lublina, na terenie leśnictwa Jedlanka należącego do Nadleśnictwa Parczew, znajduje się ścieżka dydaktyczna „Bobrówka”. Trasa liczy 3,3 km i prowadzi wokół Stawu Gościeniec, z czego około 1 km stanowi malownicza drewniana kładka. Na początku ścieżki znajduje się obszerny, bezpłatny parking oraz duża drewniana altanka z przygotowanym miejscem na ognisko. W połowie trasy, po przekroczeniu rzeki drewnianym mostkiem, czeka kolejne miejsce odpoczynku – zadaszona wiata z paleniskiem. Wzdłuż ścieżki rozmieszczono 14 przystanków edukacyjnych z tablicami informacyjnymi, które przybliżają tematykę gospodarki leśnej i bogactwa lokalnej przyrody.

Szlak rowerowy Dzikiej Przyrody

Trasa rowerowa ta rozpoczyna się w Parczewie, gdzie turyści mogą skorzystać z parkingu przy Bazylice Mniejszej- która, także jest zabytkiem. Szlak liczy około 42 km i prowadzi przez malownicze Lasy Parczewskie, miejscowości Laski, Białka i Sosnowica.

Na trasie lub w jej pobliżu znajdują się aż cztery rezerwaty przyrody: „Jezioro Obradowskie”, „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym”, „Królowa Droga” oraz „Lasy Parczewskie”. Warto zatrzymać się w Białce, gdzie przy dawnej szkole znajduje się pomnik upamiętniający ofiary pacyfikacji wsi z grudnia 1942 roku oraz jezioro, przy którym można się zatrzymać i ochłodzić lodami.

Rezerwat przyrody Jezioro Obradowskie

Zaledwie godzinę drogi od Lublina, w gminie Parczew, znajduje się Rezerwat Przyrody Jezioro Obradowskie – wyjątkowe miejsce chroniące dystroficzne jezioro, torfowisko i fragmenty lasu. Przez rezerwat prowadzi krótka, ale przyjemna ścieżka przyrodnicza o długości ok. 800 m, z czego 700 m stanowią drewniane kładki. Po drodze rozmieszczono 10 przystanków edukacyjnych, a największą atrakcją jest pływający pomost z widokiem na jezioro.

Przy rezerwzcie znajduje się bezpłatny parking. Stamtąd czeka nas około 2 km spaceru asfaltową drogą przez las. To idealne miejsce na spokojną wycieczkę wśród dzikiej przyrody, nawet z najmłodszymi lub czworonożnymi.

Ścieżka przyrodnicza "Dąb Dominik"

W miejscowości Kolonia Łomnica, na terenie Poleskiego Parku Narodowego – „Dąb Dominik”. Trasa ma dwa warianty: krótszy liczy ok. 2,5 km (w pętli przez Jezioro Moszne), a dłuższy – ok. 3,5 km (do wsi Jamniki, z dodatkowym 1,8 km powrotu asfaltową drogą). Na początku ścieżkii znajduje się bezpłatny parking, zadaszona altanka, toaleta i miejsce na ognisko.

Największą atrakcją trasy jest dystroficzne Jezioro Moszne z torfowiskiem, po którym prowadzą drewniane kładki. Po drodze mijamy 300-letni dąb szypułkowy „Dominik”, nazwany na cześć prof. Dominika Fijałkowskiego – twórcy rezerwatów na Polesiu. Ścieżka prowadzi przez różnorodne typy lasów i torfianki. Krótszy wariant trasy jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z wózkami dziecięcymi. To idealne miejsce na niedzielny spacer wśród przyrody.

Szlak Rowerowy Lublin-Nałęczów-Kazimierz Dolny

Szlak rowerowy Lublin–Nałęczów–Kazimierz Dolny to jedna z najbardziej malowniczych tras Lubelszczyzny, licząca 60,5 km długości. Rozpoczyna się przy Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i prowadzi przez Dąbrowicę, Wojciechów, uzdrowiskowy Nałęczów, Wąwolnicę i Rąblów, aż do Kazimierza Dolnego. Trasa przebiega przez urozmaicony krajobraz Płaskowyżu Nałęczowskiego i Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Większość szlaku prowadzi asfaltowymi i betonowymi drogami, z niewielkimi odcinkami gruntowymi. Po drodze warto zatrzymać się przy ruinach zamku w Dąbrowicy, w Parku Zdrojowym w Nałęczowie, przy sanktuarium w Wąwolnicy czy pomniku partyzantów w Rąblowie. Trasa zachwyca nie tylko walorami przyrodniczymi – jak doliny Bystrej, Witoszyńskiego i Grodarza – ale też bogatym dziedzictwem kulturowym regionu. Nagrodą za wysiłek jest dotarcie do Kazimierza Dolnego – perły renesansu nad Wisłą, idealnej na odpoczynek i zwiedzanie.

Trasa rowerowa Jastrzębi Szlak

Jastrzębi Szlak to trasa rowerowa w okolicach Nałęczowa, licząca w wersji głównej około 20 km, z możliwością skrócenia lub wydłużenia dzięki licznym odnogom i wariantom. Szlak zawdzięcza swoją nazwę kształtowi przypominającemu sylwetkę jastrzębia. Prowadzi przez zróżnicowany teren – od asfaltowych uliczek, przez polne drogi, aż po leśne bezdroża. Trasa rozpoczyna się w centrum Nałęczowa, gdzie dostępne są wypożyczalnie rowerów i biegnie przez dolinę rzeki Bystrej, Wąwolnicę oraz północne obrzeża miasta.

Po drodze można zobaczyć m.in. zabytkowy Młyn Hipolit i torfowiska. W Wąwolnicy warto zatrzymać się na odpoczynek i zwiedzić sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Całą trasę można pokonać z pomocą aplikacji mobilnej, również dla osób niedowidzących. To doskonała propozycja na aktywny dzień wśród natury i historii regionu.

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Czarny Las”

Mniej więcej 65 km od Lublina znajduje się ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Czarny Las” – idealna propozycja na krótki spacer wśród dzikiej przyrody. Trasa liczy około 1,9 km i prowadzi liniami oddziałowymi lasu, z czego 350 metrów stanowi drewniana kładka biegnąca przez podmokły drzewostan.

Ścieżka rozpoczyna się 300 metrów od szosy Milanów–Zieleniec, a kończy w pobliżu rezerwatu „Czarny Las”, przy drodze Milanów–Rudno. Na miejscu znajduje się niewielki parking, a trasa jest dobrze oznakowana tablicami edukacyjnymi. Po drodze możemy przyjrzeć się dzikiej roślinności oraz zrobić sobie przystanek na niewielkiej wieży widokowej. To spokojna, kameralna ścieżka idealna na rodzinny spacer.

Poleski Park Narodowy

W końcu jeden z naszych parków narodowych- Poleski Park Narodowy, położony w województwie lubelskim na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, to wyjątkowy obszar chroniony pełen bagien, torfowisk, jezior krasowych i dzikich lasów. Główna siedziba parku znajduje się w Urszulinie. To idealne miejsce na spokojne wędrówki i rowerowe wyprawy wśród dzikiej przyrody.

Park oferuje 9 pieszych ścieżek przyrodniczych, w tym popularne trasy: „Czahary”, „Dąb Dominik”, „Spławy” i „Perehod”. Większość z nich prowadzi po drewnianych kładkach przez torfowiska i lasy, a na trasach można spotkać żurawie, łosie i żółwie błotne. Dla rowerzystów przygotowano dwie trasy: Mietiułkę (21 km) i Eko-szlak Urszulin–Perehod (23 km).

W Starym Załuczu działa Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny z ekspozycją etnograficzną i wolierami dla ptaków. Wejście na większość ścieżek kosztuje 6 zł, a bilety można kupić online lub na miejscu.

Szumy nad Tanwią

Szumy nad Tanwią to jedna z największych atrakcji Roztocza, która znajduje się już trochę dalej od centrum, bo aż 135 km od Lublina. Lecz jest to atrakcujny fragment rzeki Tanew, gdzie woda przetacza się przez liczne progi skalne, tworząc charakterystyczny szum. Ten wyjątkowy odcinek objęty jest ochroną w ramach Rezerwatu Przyrody „Nad Tanwią”, a przez jego teren poprowadzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną o długości ok. 3 km.

Rezerwat znajduje się w gminie Susiec, w województwie lubelskim, na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Na miejscu dostępne są dwa parkingi: główny przy drodze Susiec–Rebizanty (w sezonie płatny) oraz mniejszy przy Barze u Gargamela. Stąd można rozpocząć spacer wzdłuż niebieskiego szlaku, który prowadzi przez las, wzdłuż rzeki, po drewnianych kładkach i mostkach.

Trasa spacerowa Stary Gaj w Lublinie

Stary Gaj to zielone płuca Lublina i miejsce o którym często zapominamy, a jest idealne na aktywny wypoczynek. Położony w południowo-zachodniej części miasta, oferuje sieć leśnych ścieżek idealnych na spacery, jogging, rowerowe przejażdżki, a zimą – na narciarstwo biegowe. Do lasu można łatwo dotrzeć komunikacją miejską, rowerem, pieszo lub samochodem – najwygodniej od strony stacji Lublin Zachodni, gdzie znajduje się mały parking.

Spacerując po Starym Gaju, mijamy zróżnicowane drzewostany – od lasów iglastych po liściaste, w tym rezerwat brzozy czarnej „Stasin” i pomnikowy dąb szypułkowy. W lesie znajdują się także ziemianki partyzanckie i mogiła z czasów II wojny światowej. Teren jest urozmaicony – z jarami, wąwozami i licznymi ścieżkami, które sprzyjają zarówno rodzinnym spacerom, jak i bardziej wymagającym wyprawom.

Dla rowerzystów przygotowano szlaki prowadzące m.in. do Motycza i nad Zalew Zemborzycki.