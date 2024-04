WYBORY 2024 Trwa druga tura. W Lubelskiem dogrywka w ponad 60 miejscowościach

Przypominamy, że do zakończenia głosowania, do godz. 21:00 obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą kary.

Nie można prowadzić agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie, w szczególności zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień oraz rozpowszechniać materiałów wyborczych. Agitować nie wolno także w internecie.

Można natomiast mówić o frekwencji, ale tylko w wyborach. Agitacją nie są akcje zachęcające do udziału w wyborach.

Naruszenie przepisów o ciszy wyborczej jest wykroczeniem. Osoba, która w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą podlega karze grzywny od 20 zł do 5 tys. zł. Znacząco wyższe sumy zapłaci natomiast osoba, która opublikuje sondaże – grozi za to kara aż do miliona złotych.

PKW przypomina też, że o wszelkich przypadkach prowadzenia niedozwolonej kampanii wyborczej należy informować policję, lub prokuraturę, a nie komisje wyborcze czy też Krajowe Biuro Wyborcze.