Sztukmistrz wyjedzie w trasę. Przed nami festiwal Śladami Singera

Zamoy będzie świętował. To już 110. urodziny

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamojskiego w Lublinie przygotowuje się do obchodów swojego 110-lecia. We wrześniu odbędzie się zjazd absolwentów, podczas którego planowane są uroczystości, spotkania i bal. Szkoła zachęca byłych uczniów do udziału w wydarzeniu i zapowiada wyjątkową atmosferę.