Tysiące tabletek i setki ampułek. KAS zatrzymała nielegalne farmaceutyki na granicy

Podczas kontroli w Hrebennem funkcjonariusze natrafili na ponad 1,3 tys. tabletek substancji psychotropowych oraz ponad 500 tabletek i ampułek różnych leków, w tym przeciwcukrzycowych, metabolicznych i wspomagających regenerację mięśni. Towar o wartości rynkowej blisko 22 tys. zł obywatel Polski ukrył w schowkach kokpitu, pod siedzeniami auta oraz w lodówce turystycznej.

Mężczyzna miał świadomość, że przewóz leków w ilościach hurtowych jest zabroniony. Wobec niego wszczęto postępowanie karne skarbowe.

Terespol: 400 opakowań toksyny botulinowej

Z kolei w Terespolu funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wspólnie ze Strażą Graniczną ujawnili 400 opakowań toksyny botulinowej. Przemycał je z Białorusi do Francji obywatel Rosji.

Preparaty, szeroko stosowane w medycynie estetycznej i terapeutycznej, były ukryte w samochodowych schowkach. Zatrzymany tłumaczył, że kupił je w internecie i wiózł do Francji, aby sprzedać znajomemu. Również wobec niego wszczęto postępowanie karne skarbowe.

KAS przypomina: leki tylko na własny użytek

Lubelska KAS podkreśla, że leki można przewozić przez granicę wyłącznie na własne potrzeby lecznicze, w ilości nie większej niż pięć najmniejszych opakowań. Całkowicie zakazany jest przewóz środków odurzających i substancji psychotropowych bez specjalnego zezwolenia.