Wojewoda lubelski postawił wszystkie sztaby kryzysowe w stan najwyższej gotowości

Po nocnym ataku rosyjskich dronów na Polskę głos zabrał wojewoda lubelski, Krzysztof Komorski. Wiadomo, że polską przestrzeń naruszono 19 razy. W województwie lubelskim odnaleziono dotychczas 7 zestrzelonych dronów lub szczątków.

- Zagrożenie było realne, skala była wysoka. Musimy być zjednoczeni w takich sytuacjach i prezentować jednolite stanowisko -powiedział Komorski. - To, co najważniejsze, to zachowanie spokoju, niepoddawanie panice i korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji- zaznaczył wojewoda.

Przyznał, że już o godz. 4 nad ranem był na nogach i monitorował działania służb w województwie lubelskim, m.in. w Czosnówce pod Białą Podlaską. Żandarmeria wojskowa z policją była tam już o godz. 3 nad ranem.

- Podjąłem decyzję, by wszystkie zespoły zarządzania kryzysowego w województwie przez najbliższy czas były w stanie najwyższej gotowości, aż do odwołania- podkreślił Komorski. - W Wyrykach zniszczeniu uległ dom, ale nikomu nic się nie stało. Udzielimy wsparcie- zapewnia.

Ciągle trwa akcja poszukiwawcza szczątków dronów, a te odnalezione są badane przez ekspertów. - Apelujemy do mieszkańców, by w przypadku znalezienia szczątków lub obiektów nie dotykali ich, tylko zgłaszali odpowiednim służbom.

Prokuratura Regionalna w Lublinie podała aktualne lokalizacje znalezionych zestrzelonych dronów:

Cześniki pow. zamojski,

Czosnówka pow. bialski,

Krzywowierzba Kolonia pow. parczewski,

Wyhalew pow. parczewski,

Wyryki Wola pow. włodawski,

Wohyń pow. radzyński,

Wielki Łan pow. włodawski.

