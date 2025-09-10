Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rosyjskie drony wleciały do Polski. Premier Donald Tusk: To coś więcej niż prowokacja

Lubelskie

Wojewoda lubelski postawił wszystkie sztaby kryzysowe w stan najwyższej gotowości

(fot. AM)

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski polecił, by wszystkie sztaby zarządzania kryzysowego w województwie były w najbliższym czasie w najwyższym stanie gotowości. Takie informacje przekazał w środę na briefingu. Zaapelował też, by nie ulegać i nie powielać dezinformacji.

Po nocnym ataku rosyjskich dronów na Polskę głos zabrał wojewoda lubelski, Krzysztof  Komorski. Wiadomo, że polską przestrzeń naruszono 19 razy. W województwie lubelskim odnaleziono dotychczas 7 zestrzelonych dronów lub szczątków.

- Zagrożenie było realne, skala była wysoka. Musimy być zjednoczeni w takich sytuacjach i prezentować jednolite stanowisko -powiedział Komorski. - To, co najważniejsze, to zachowanie spokoju, niepoddawanie panice i korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji- zaznaczył wojewoda.

Przyznał, że już o godz. 4 nad ranem był na nogach i monitorował działania służb w województwie lubelskim, m.in. w Czosnówce pod Białą Podlaską.  Żandarmeria wojskowa z policją była tam już o godz. 3 nad ranem. 

- Podjąłem decyzję, by wszystkie zespoły zarządzania kryzysowego w województwie przez najbliższy czas były w stanie najwyższej gotowości, aż do odwołania- podkreślił Komorski. - W Wyrykach zniszczeniu uległ dom, ale nikomu nic się nie stało. Udzielimy wsparcie- zapewnia. 

Ciągle trwa akcja poszukiwawcza szczątków dronów, a te odnalezione są badane przez ekspertów. - Apelujemy do mieszkańców, by w przypadku znalezienia szczątków lub obiektów nie dotykali ich, tylko zgłaszali odpowiednim służbom. 

Prokuratura Regionalna w Lublinie podała aktualne lokalizacje znalezionych zestrzelonych dronów:

Cześniki pow. zamojski,

Czosnówka pow. bialski,

Krzywowierzba Kolonia pow. parczewski,

Wyhalew pow. parczewski,

Wyryki Wola pow. włodawski,

Wohyń pow. radzyński,

Wielki Łan pow. włodawski.

 >>> Zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Premier: To jest coś więcej niż prowokacja <<<

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Premier Donald Tusk: Nie jesteśmy w stanie wojny

Premier Donald Tusk: Nie jesteśmy w stanie wojny

Dom zniszczony przez dron

Rosyjski dron zniszczył dom w Wyrykach. Gmina zapewnia lokal zastępczy

Pozostałe informacje

Mniszków (pow. opoczyński) i miejsce upadku rosyjskiego drona

Dobrzyński: Jedyne prawdziwe informacje to te, które pochodzą z oficjalnych polskich źródeł

To jest bzdura, to jest fejk, to jest atak dezinformacji na Polskę – podkreśla rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, ostrzegając przed informacjami, filmikami i zdjęciami, które mają na celu dezinformację.
Krzywowierzba-Kolonia: służby w miejscu upadku rosyjskiego drona

Na wniosek Polski: konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego – przekazał w środę po południu rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej o formalnym wniosku o konsultacje z sojusznikami po naruszeniach polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony informował premier Donald Tusk.
Atak dronów. Kolejny samorząd apeluje do mieszkańców

Atak dronów. Kolejny samorząd apeluje do mieszkańców

Kolejne samorządy apelują do mieszkańców. W swoich komunikatach odnoszą się do nocnego ataku rosyjskich dronów na Polskę.
Ewakuacja w porcie lotniczym Lublin
galeria

Ewakuacja w porcie lotniczym Lublin

Dzisiaj w południe zarządzono ewakuację w porcie lotniczym Lublin. Nie ma to jednak związku z nocnym atakiem rosyjskich dronów na Polskę.

Breast Fest w Lublinie 3. Edycja festiwalu świadomości raka piersi już 21 września w CSK

Breast Fest w Lublinie 3. Edycja festiwalu świadomości raka piersi już 21 września w CSK

Dlaczego Breast Fest? Lublin w tym roku stanie się miejscem wyjątkowym – przestrzenią spotkania, rozmowy, muzyki i odwagi.

Po nocnych atakach dronów. Sportowa impreza odwołana

Po nocnych atakach dronów. Sportowa impreza odwołana

W piątek (12 września) w podhrubieszowskim Teptiukowie miał się odbyć Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. Impreza została odwołana. Organizatorzy podali, że chodzi o względy bezpieczeństwa.
Dom zniszczony przez dron

Rosyjski dron zniszczył dom w Wyrykach. Gmina zapewnia lokal zastępczy

Władze powiatu włodawskiego apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i nieuleganie dezinformacji. Właściciele domu, który został zniszczony przez zestrzelony dron dostaną lokal zastępczy.

Premier Donald Tusk: Nie jesteśmy w stanie wojny

Premier Donald Tusk: Nie jesteśmy w stanie wojny

Nie ma dziś ma powodów twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny, ale nie ma wątpliwości, że ta prowokacja jest nieporównanie bardziej niebezpieczna z punktu widzenia Polski, niż dotychczasowe - podkreślił w środę w Sejmie premier Donald Tusk.
Wiesław H. był przez większość pierwszej rozprawy spokojny. Kilka razy śmiał się, a wyraźnie unosił, gdy mówiono, że jego sytuacja finansowa nie była wcale tak zła, jak ją przedstawił

"Sześćdziesiąt ran dziecku mojemu zadał". Ruszył proces oskarżonego o zabójstwo

Sześćdziesiąt ran? I na której ona zginęła? Może na sześćdziesiątej... Sześćdziesiąt ran dziecku mojemu zadał – mówiła płacząc w poniedziałek przed sądem 78-letnia pani Janina, matka brutalnie zamordowanej Anny H. Słuchał jej m.in. były zięć, który o dokonanie zabójstwa został oskarżony.
To nie był ich dzień. Przedstawiciele Orlen Oil Motoru nie obronią mistrzostwa Szwecji

To nie był ich dzień. Przedstawiciele Orlen Oil Motoru nie obronią mistrzostwa Szwecji

We wtorek trzech żużlowców Orlen Oil Motoru Lublin walczyło o awans do finału szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Mateusz Cierniak i ich koledzy z Lejonen Gislaveld chcieli odrobić u siebie 10 punktów straty z pierwszego starcia z Eskilstuną Smederna, ale ta sztuka tym razem im się nie udała
W związku z wydarzeniami, które miały miejsce dzisiejszej nocy, zwracam się do Państwa o zachowanie spokoju - zaapelował w mediach społecznościowych prezydent Rafał Zwolak

Rosyjskie drony nad Polską. Władze Zamościa: Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje pod pełną kontrolą

Dzisiejszej nocy kilkanaście dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski. Jeden z zestrzelonych spadł w Cześnikach niedaleko Zamościa. Władze miasta uspokajają jednak mieszkańców, zapewniając, że bezpieczeństwo jest pod pełną kontrolą.

Mniszków (pow. opoczyński) i miejsce upadku rosyjskiego drona

14:37 Dobrzyński: Jedyne prawdziwe informacje to te, które pochodzą z oficjalnych polskich źródeł

14:01

Na wniosek Polski: konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

13:21

Wojewoda lubelski postawił wszystkie sztaby kryzysowe w stan najwyższej gotowości

12:50

Atak dronów. Kolejny samorząd apeluje do mieszkańców

12:33

Ewakuacja w porcie lotniczym Lublin

11:34

Po nocnych atakach dronów. Sportowa impreza odwołana

11:30

Rosyjski dron zniszczył dom w Wyrykach. Gmina zapewnia lokal zastępczy

