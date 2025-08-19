Wszechstronny da Vinci. Teraz będzie pomagać w operacjach płuc

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadzono pierwsze operacje torakochirurgiczne z wykorzystaniem robota da Vinci. To nowy etap rozwoju Centrum Edukacyjnego Robotyki Operacyjnej, które dotychczas wykonywało zabiegi w urologii, chirurgii i ginekologii.
Zabiegi przeprowadził dr n. med. Mariusz Kędra – doświadczony torakochirurg, specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. Jedną z pierwszych operacji była anatomiczna lobektomia, czyli precyzyjne usunięcie całego płata płuca wraz z węzłami chłonnymi.
– Wprowadzenie robota da Vinci do operacji torakochirurgicznych to znaczący postęp. Dzięki temu możemy docierać do trudno dostępnych części klatki piersiowej bez dużych nacięć czy rozwierania żeber. To oznacza mniejszy uraz tkanek, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót pacjenta do zdrowia. Pierwszy zoperowany chory z guzem nowotworowym już po trzech dniach wrócił do domu – podkreśla dr Mariusz Kędra.
Nowoczesne leczenie nowotworów płuc i schorzeń śródpiersia
Dzięki wykorzystaniu robota da Vinci w torakochirurgii lekarze mogą przeprowadzać m.in. anatomiczne resekcje płuc (lobektomie, segmentektomie), usuwać guzy śródpiersia – np. grasicę w przypadku miastenii – czy operować schorzenia przełyku.
– Rozszerzenie zakresu operacji robotycznych o torakochirurgię w naszym Centrum Edukacyjnym Robotyki Operacyjnej stanowi ważne wzmocnienie oferty medycznej dla pacjentów, dając im dostęp do nowoczesnych i mniej inwazyjnych metod leczenia – dodaje Piotr Matej, dyrektor szpitala.
Doświadczony zespół i tysiące operacji na koncie
Dr n. med. Mariusz Kędra związany jest z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 2004 roku, a z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym przy al. Kraśnickiej od 2016 roku. W swojej karierze wykonał ponad 8 tysięcy zabiegów, w tym liczne operacje płuc metodami małoinwazyjnymi.