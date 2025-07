Zdrowie przede wszystkim. Zobacz gdzie w lipcu zaparkuje mammobus

(fot. DW/archiwum)

Rak piersi nie czeka. Ty też nie czekaj – skorzystaj z bezpłatnej mammografii, zanim będzie za późno. W najbliższych dniach do wielu miejscowości w naszym regionie przyjadą mammobusy. To szybka, bezbolesna i skuteczna metoda, by zadbać o swoje zdrowie.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować