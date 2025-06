120 tys. zł na pomoc małym i potrzebującym - za nami finał akcji "Twój dar serca dla hospicjum"

W akcje było zaangażowane 93 szkoły z Lublina i całego województwa. Od kwietnia do końca maja w szkołach organizowane były występy artystyczne, sportowe czy kiermasze, z których cały dochód przekazany będzie na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

We wtorek (10 czerwca) obył się koncert podsumowujący akcję. Już wiemy, że udział w niej wzięło 93 szkoły z całego województwa lubelskiego, a zebrać udało się prawie 120 tys. zł.

- Często zastanawiamy się, jak budować u młodych ludzi kompetencje miękkie, empatię, wrażliwość, a przy okazji rozwijać ich zdolności organizacyjne. A na samym końcu dostajemy tak wspaniały efekt, jak wsparcie dla tego szczytnego celu. Dziękuję wszystkim szkołom, uczniom, nauczycielom i organizatorom – pokazaliście, jak wielką siłę ma wspólne działanie na rzecz najbardziej potrzebujących – mówił Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. - Zachęcam, szczególnie Was – uczniowie – abyście się tym chwalili i próbowali nakłaniać do takich działań Waszych rówieśników, bo to coś, co w Waszym życiu zapisze się bardzo pozytywnymi zgłoskami!