Nanga Parbat to wyzwanie nawet dla najbardziej wytrwanych himalaistów. Dorota Rasińska-Samoćko po raz drugi wspieła się na szczyt tego kolosa, walcząc z sama sobą i naturą, która zaciekle broniła podejścia na szczyt.

Mimo przeciwności 3 lipca ponownie stanęła na szczycie Nanga Parbat. Rasińska-Samoćko podjęła się wspinaczki północno-zachodnią drogą przez Westerly Diamir Face, gdzie napotkała szereg trudności skalnych, technicznych oraz lodowych.

– Warunki były ekstremalnie trudne, na szczycie wiatr wiał z prędkością ponad 60 kilometrów na godzinę, żeby ustać na szczycie, musiałam trzymać się czekana. Wcześniej bez żadnych lin przez pięć godzin torowaliśmy śnieg z moim szerpą. Za mną blisko 24 godziny ciężkiej walki bez snu, a teraz cieszę się licznymi gratulacjami od Pakistańczyków i wspinaczy, którzy pamiętają mnie jako Speed Lady – pisała Dorota Rasińska-Samoćko po zdobyciu szczytu.

Szczyt Nanga Parbat to 9. pod względem wysokości wierzchołek świata, nazywany też „King of the mountains”, czyli „Królem Gór”. Charakteryzuje się jedną z najtrudniejszych na świecie skalną ścianą mającą 200 m (Kinshofer Wall, zwaną czasami „ścianą płaczu”), wiodąca ku Camp II. To tu wielu wspinaczy podejmuje decyzję o powrocie. Kolejnym utrudnieniem jest największa lodowa ściana, tzw. „blue ice”.

– Niesamowita walka, niesamowita siła wewnętrzna Doroty, której ogromnie gratuluję! Dla nas to podwójne święto, bo na szczycie Himalajów powiewa flaga województwa lubelskiego. Jesteśmy wdzięczni Dorocie i cieszymy się, że wróciła bezpiecznie – dodał Jarosław Stawiarski, marszałek Województwa Lubelskiego.

Teraz pani Dorota odpocznie na krótkim urlopie – jogging, nurkowanie. A potem kolejne wyzwanie – Elbrus, czyli najwyższy szczyt Kaukazu. Tam także zostanie zatknięta flaga województwa lubelskiego.