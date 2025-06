Komitet zapowiada protest wyborczy. „To nie przypadek, to może być masowe unieważnianie głosów”

W poniedziałek komitet Rafała Trzaskowskiego złoży protest wyborczy w Sądzie Najwyższym. Sztab KO mówi o pięciu dowodach, które ich zdaniem podważają wiarygodność wyników wyborów prezydenckich. – Nie chodzi o to, by podważać demokrację. Chodzi o to, by ją uratować – przekonuje Cezary Tomczyk.