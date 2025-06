AP z Bronowic najlepsza w MW Sport BeKSa Cup

Choć najważniejszy był udział, to każdemu z futbolistów i futbolistek („słabsza płeć” była w mniejszości, ale walczyła z „silną płcią” jak równe z równymi) zależało na jak najlepszych wynikach i filmowych akcjach. Ok. godz. 14 w sobotę wszyscy adepci futbolu urodzeni w 2017 r. turniej mieli za sobą, a niezadowolonych trudno było zauważyć. W przeciwieństwie do szczęśliwców. Do nich bez wątpienia zapisali się zawodnicy AP Bronowice, zwycięzcy zawodów. Miejsca na podium zajęli też świdniczanie z Avii i AF Głusk, ale zwycięzcami byli oczywiście wszyscy. Nic dziwnego, że pamiątkowe fotografie cała dwunastka drużyn wykonywała za specjalnym banerem z napisem: 1 MIEJSCE.

Organizatorom, na czele z Robertem Gromyszem - prezesem BKS oraz niestrudzoną legendą futbolu w dzielnicy LSM – Franciszkiem Zawadzkim, ułatwili zadanie sponsorzy – Termeco, Bempresa, Bury Sp. z o.o. i wypróbowany od lat partner klubu - MW Sport Marka Wójcika, producenta strojów sportowych (m.in.). Przedstawicieli tych firm nie zabrakło na imprezie, dekorowali małych futbolistów. Również tych, którzy wpadli w oko fachowcom. Tytuł króla strzelców zdobył filigranowy (nawet na tle innych ośmiolatków) Marcel Witkowski z drużyny świdnickich wicemistrzów, a za najlepszego zawodnika uznano Piotra Jaroszewskiego z Orłów Kazimierz (lewa noga że hej!). Wśród bramkarzy najlepsze wrażenie pozostawiła Marcelina Cioch, debiutująca w turnieju takiej rangi. Efektowne interwencje po silnych strzałach przeciwników imponowały. Można powiedzieć: niedaleko pada jabłko od jabłoni, bo to córka Mirosława Ciocha, znanego jeszcze niedawno z występów na regionalnych boiskach.

KOLEJNOŚĆ TURNIEJU

1. AP Bronowice Lublin (wyróżniony zawodnik: Szymon Popczak),

2. Avia Świdnik „Żółci” (Kacper Rolak),

3. AF Głusk (Marcelina Cioch),

4. Górnik Łęczna (Piotr Zalewski),

5. Orły Kazimierz (Tytus Nogas),

6. Motor Lublin (Piotr Apanowicz),

7. BKS Lublin „Biali” (Antoni Dzięcioł),

8. Drużyna Marzeń Puławy (Franek Szczypa),

9. GAB I Boguchwała (Adrian Kubicz),

10. BKS Lublin „Niebiescy” (Ignacy Filipiuk),

11. Avia Świdnik „Niebiescy” (Kacper Drabik)

12. GAB II Boguchwała (Oliwier Wilk).

W sobotnie popołudnie na murawę przy ul. Balladyny wybiegli zawodnicy grup poziomu podstawowego, trenujący krócej niż poprzednicy, a w niedzielę rywalizowali gracze o rok starsi, w XXVII Memoriale Mieczysława Kieronia, przed laty klubowego szkoleniowca, działacza sportu szkolnego i młodzieżowego. O efektach poinformujemy niebawem.

Imprezę wsparł zauważył także Lubelski ZPN, a organizacyjny ciężar dźwigali (z radością) rodzice chłopców z rocznika 2017, trenujących w lubelskim BKS.