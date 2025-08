Będą debatować na WSPiA

W województwie lubelskim będzie prowadzony przez Fundację Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości INNOVATIV we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. RODM będzie również odpowiedzialny za animowanie dyskusji na temat polskiej polityki zagranicznej a także informowanie społeczeństwa o roli, jaką Polska odgrywa w Europie i na świecie.

- Naszym zamierzeniem jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej rozmowy o miejscu Polski na arenie międzynarodowej, o wyzwaniach współczesnej dyplomacji, bezpieczeństwie, współpracy międzynarodowej i przyszłości Europy. Prowadzenie RODM w województwie lubelskim to dla Fundacji wyróżnienie, ale też odpowiedzialność. W obecnych realiach społeczno-politycznych dialog o roli Polski w świecie staje się szczególnie istotny – i to właśnie ten dialog chcemy wspierać. Ważnym elementem naszej działalności będzie również podnoszenie świadomości lokalnych społeczności na temat zagrożeń związanych z dezinformacją międzynarodową . Zamierzamy nie tylko informować o skali i formach tego zjawiska, ale również propagować wiedzę na temat skutecznych metod przeciwdziałania dezinformacji. Nasze działania będą obejmować także promocję wiedzy o zasadach funkcjonowania polskiej służby zagranicznej oraz informowanie o projektach i programach realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – mówi Andrzej Skórski, Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej 2025 - 2026 w woj. lubelskim.

Aktywność punktu będzie prowadzona poprzez: debaty i wykłady, warsztaty, lekcje – zarówno stacjonarne, jak i online.