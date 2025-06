Będą strzec naszego bezpieczeństwa. Policja ma nowych funkcjonariuszy

- Przyznam, że zawsze wzruszają mnie słowa wypowiadanej przysięgi. Słychać w nich autentyczność; zwłaszcza we fragmencie mówiącym o narażaniu życia - mówił podczas uroczystości wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. - Bardzo Wam dziękuję, ale i gratuluję, bo dołączacie do jednego z najlepszych garnizonów policji w Polsce. Dziękuję też Waszym rodzinom i proszę, by o Was dbały, bo będziecie troszczyli się o bezpieczeństwo nas wszystkich. Jesteście wspaniałymi, odważnymi i bezinteresownymi ludźmi. Należy się Wam za to ogromny szacunek. Niech ten mundur zawsze przynosi Wam dumę i satysfakcję.