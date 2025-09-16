Będą zmiany w Strefie Płatnego Parkowania? Miasto analizuje

– Prowadzone będą analizy dotyczące wprowadzenia w Lublinie, podobnie jak w innych miastach, tzw. strefy śródmiejskiej oraz preferencji dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej (poprzez wprowadzenie odrębnej kategorii abonamentów) – tyle mogliśmy przeczytać w założeniach budżetowych, opublikowanych w zeszłym tygodniu.



Zasady tworzenia oraz funkcjonowania śródmiejskiej strefy płatnego parkowania reguluje ustawa o drogach publicznych. Taką strefę można ustanowić na obszarach o dużej zabudowie funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi centrum miasta lub dzielnicy, oczywiście jeśli wcześniej utworzono tam w ogóle strefę płatnego parkowania.



W ciemno można zakładać, że jeśli taka strefa powstanie, obowiązywać będą w niej znacznie wyższe stawki za postój auta. Warto odnotować również, że w śródmiejskiej strefie możliwe jest pobieranie opłat także w weekendy, co w Lublinie byłoby novum. Strefa płatnego parkowania w naszym mieście obowiązuje w dni powszednie od 8:00 do 18:00. Wyjątkiem są tu parkingi przy obiektach sportowych – Arenie Lublin, hali Globus oraz nad Zalewem Zemborzyckim. Tam za parkowanie zapłacimy również w soboty i niedzielę.



Celem wprowadzania ŚSPP jest ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast (mniejsza liczba samochodów w śródmieściu oraz większa rotacja pojazdów), a co za tym idzie poprawa jakości powietrza i bezpieczeństwa, zwiększenie dostępności miejsc dla tych, którzy muszą załatwić sprawy w centrum. Dodatkowo ma to zachęcić mieszkańców do alternatywnych środków transportowych np. korzystania ze zbiorkomu lub ekologicznych środków transportu, takich jak hulajnogi i rowery.



Śródmiejskie strefy płatnego parkowania funkcjonują już w kilku miastach w Polsce – m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni.



Czy niebawem takie rozwiązanie zostanie zaimplementowane w Lublinie? – Trwają analizy. Na dziś nie mogę przesądzić, jakie decyzje zostaną podjęte – mówi nam Monika Fisz, rzecznik prasowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.



Analizowane są różne warianty, z uwzględnieniem preferencji dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej (poprzez wprowadzenie odrębnej kategorii abonamentów).