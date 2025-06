Żeby lubelska młodzież była bezpieczniejsza. Letnia szkoła z mundurowymi

Letnia Szkoła Bezpieczeństwa to pilotażowy projekt, który ma wyposażyć młodych mieszkańców w praktyczną wiedzę i realne narzędzia do tworzenia bardziej bezpiecznego miasta. Projekt realizowany będzie od 5 lipca do końca wakacji. Młodzież z Lublina będzie mogła uczestniczyć w warsztatach z samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej czy zasad ewakuacji w sytuacjach zagrożenia.