Bezpłatne szczepienia dzieci przeciw wirusowi HPV w województwie lubelskim

– W 2025 roku w województwie lubelskim zaszczepiono już blisko 8 tysięcy dzieci, w tym ponad 4,5 tysiąca dziewczynek i prawie 3,5 tysiąca chłopców – podaje Małgorzata Bartoszek, rzecznik Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Szczepienie obu płci zmniejsza ryzyko zachorowania u dzieci, a także ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa w populacji.

Program obejmuje dzieci w wieku od 9 do 14 lat, które można zaszczepić w każdej przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Rejestracji dokonuje się bezpośrednio w przychodni, ponieważ nie wszystkie placówki umożliwiają zapis przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP. Do wyboru są dwie szczepionki – 2-walentna Cervarix lub 9-walentna Gardasil9 – przyjmowane w schemacie dwudawkowym, z drugą dawką podawaną po 6–12 miesiącach.

Dzieci starsze, w wieku 14–18 lat, które nie mieszczą się w programie, również mogą skorzystać z bezpłatnej szczepionki 2-walentnej Cervarix. Lekarz POZ wystawia e-receptę, a szczepienie odbywa się w przychodni.

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował również Poradnik Pacjenta, który odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące szczepień przeciw HPV i wskazuje wiarygodne źródła informacji. Poradnik jest dostępny online pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/poradnik-pacjenta/