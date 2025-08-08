Bezpłatne treningi biegowe dla dzieci na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci do 12. roku życia, ale udział mogą wziąć także starsze dzieci i młodzież. Treningi mają charakter otwarty – nie obowiązują zapisy ani opłaty. Wystarczy sportowy strój, obecność i chęć do ruchu. Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek o godz. 17:00 i poprowadzi je Paweł Błażewicz – instruktor lekkoatletyki.

Treningi to połączenie biegania i ćwiczeń ogólnorozwojowych, prowadzonych na świeżym powietrzu. Głównym celem inicjatywy jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci oraz popularyzacja biegania jako dostępnej i zdrowej formy ruchu. Organizatorzy chcą również zwrócić uwagę na problem otyłości wśród najmłodszych oraz jego konsekwencje zdrowotne.

- Chcemy, żeby dzieci od najmłodszych lat kojarzyły sport z radością i ruchem na świeżym powietrzu. #biegnijlublin KIDS to nie tylko treningi, ale także inwestycja w zdrowie i pozytywne nawyki naszych najmłodszych mieszkańców – mówi Monika Lipińska, Wiceprezes MOSiR Lublin.

- Chcemy stworzyć przestrzeń, w której dzieci będą mogły aktywnie spędzić czas, rozwijać swoje pasje i budować dobre nawyki. Nie chodzi o rywalizację, ale o radość z ruchu i wspólnego działania – podkreśla Paweł Błażewicz, prowadzący treningi.

W ramach programu planowane są również spotkania z dietetykami i edukatorami, którzy przybliżą temat zdrowego żywienia i sposobów na walkę z otyłością wśród dzieci. Regularne treningi będą także doskonałym przygotowaniem do zawodów „Dziecięca Liga #biegnijlublin”, zaplanowanych na 5 października 2025 roku.