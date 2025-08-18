Białorusin zatrzymany. Jest podejrzany o planowanie sabotażu w województwie lubelskim

W środę (13 sierpnia) funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie zatrzymali na terenie Warszawy 27-letniego obywatela Białorusi. Vitalij S. jest podejrzany o działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej poprzez planowanie podpalenia obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego.

Dzień później (14 sierpnia) zatrzymany obywatel Białorusi został doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, gdzie przedstawiono mu zarzuty dotyczące działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i podejmowania przygotowań do aktów dywersyjnych i sabotażowych polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego.

Zgromadzone informacje wskazują, że podejrzany w lipcu zbierał dane dotyczące wskazanego obiektu, filmował i fotografował, a następnie przekazał je przedstawicielom obcego wywiadu.

Po ogłoszeniu zarzutów prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd po jego rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze zgromadzonym przez ABW materiałem przychylił się do wniosku prokuratora.

Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.