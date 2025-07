Radny Piotr Choduń, przewodniczący prezydenckiego klubu, złożył interpelację do prezydenta Lublina, w której postuluje wprowadzenie do przestrzeni publicznej miasta tzw. budek na książki. Jak tłumaczy, celem tej inicjatywy jest „popularyzacja czytelnictwa, wspieranie lokalnej kultury oraz integracja społeczności mieszkańców”.

– To sprawdzone i popularne na całym świecie rozwiązanie może wzbogacić ofertę kulturalną Lublina, czyniąc ją bardziej dostępną i angażującą dla wszystkich grup wiekowych – podkreśla radny.

Budki na książki mają działać jako otwarte punkty wymiany książek. Każdy będzie mógł z nich skorzystać: zostawić książkę, zabrać coś nowego, albo po prostu przeczytać na miejscu. Choduń wskazuje, że takie działania promują nie tylko czytelnictwo, ale i recykling książek oraz wspólną troskę o kulturę.

– Takie punkty, umiejscowione w często uczęszczanych miejscach, jak parki, skwery, place czy dworce, mogą stać się przestrzenią międzypokoleniowego dialogu, inspiracją do rozmów o literaturze oraz okazją do organizacji wydarzeń literackich i animacyjnych – zaznacza.

Radny powołuje się przy tym na dobre doświadczenia lokalne: inicjatywy fundacji Dobra Droga oraz projekt „Książkowy Azyl”. Według niego, pokazują one, że mieszkańcy chętnie angażują się w podobne działania.

Szczególne znaczenie miałoby umieszczenie budek tam, gdzie ludzie czekają, np. na dworcach.

– Codziennie przewijają się przez nie tysiące osób, dla których możliwość sięgnięcia po książkę mogłaby być nie tylko miłym urozmaiceniem czasu oczekiwania, ale także impulsem do kontaktu z literaturą. To także symboliczne zaproszenie do postrzegania Lublina jako miasta gościnnego, kulturalnego i przyjaznego – argumentuje Choduń.