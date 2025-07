Burze i ulewy. Niestabilna sobota, IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzy ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa lubelskiego.

Pierwsze z nich dotyczy burz. Alert zacznie obowiązywać od godziny 13 w sobotę (19 lipca) i potrwa do godziny 21 tego samego dnia.

Burze moga pojawić się w powiatach bialskim, Biała Podlaska łukowskim i radzyńskim.

- Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, a lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad - czytamy w komunikacie IMGW, którego prawdopodobieństwo występowania oszacowano na 80 proc.