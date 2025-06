Dzień Cebularza. Lody cebularzowe, degustacje i cebularzowy komiks

Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzine 13 na Placu Po Farze. Tego dnia mieszkańcy i turyści będą mogli wziąć udział w warsztacie tworzenia prezentów z motywem cebuli i maku, spróbować cebularzy rozdawanych przez hostessy i hostów w strojach z lat 20., a także wziąć udział w pokazie kulinarnym Perłowej Pijalni Piwa.

– Dzień Cebularza to prawdziwe święto lubelskich tradycji kulinarnych, ale też symbol tożsamości miasta i nośnik historii, szczególnie tej związanej ze społecznością żydowską zamieszkującą niegdyś lubelskie Podzamcze. W ubiegłym roku wydarzenie zgromadziło tłumy lublinian i gości, stając się okazją do opowieści o naszym mieście, jego historii i dziedzictwie. Serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznej edycji i odwiedzenia „cebularzowego miasteczka” – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.