Cyrkulacje 2025: Wszystkie akrobacje i atrakcje

„Próżno szukać tu klasycznych przedstawień, a tym bardziej tych z udziałem zwierząt. Za to zobaczyć będzie można rzeczy niewiarygodne, a wśród nich walkę z grawitacją, ujarzmianie ognia, hipnotyzującą grę światłem” - tak Cyrkulacje zapowiadają organizatorzy.

Między 26 września a 12 października zobaczymy na przykład spektakularną akrobatykę w w wykonaniu kolektywu Common Ground. Będzie premiera „Slavic” Fundacji Sztukmistrze, pokazy Compagnie Midnight, opowieść o pragnieniu wolności Scenic Circus i „In Fluence” Cyrku Folie.

Jak co roku, tak i teraz w ramach Cyrkulacji zaplanowano Konkurs Etiud, czyli przestrzeń dla krótkich form artystycznych, a na scenie pojawią się finaliści wyłonieni spośród dziesiątek zgłoszeń.



12. Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego Cyrkulacje

26 września – 12 października

Miejsce: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (plac Teatralny 1): Dach CSK / Sala Baletowa CSK / Sala Operowa CSK / Kieszeń Sceny CSK

• 26 września, piątek

19.00 – POLSKA PREMIERA: Fundacja Sztukmistrze: Slavic / Polska / 30’ / wiek: b. o. / Dach CSK / wstęp wolny

• 27 września, sobota

14:00 – Aerial Jam Akademii Sztukmistrzów / Polska / 40’ / wiek: b. o. / Dach CSK / wstęp wolny

18:00 – Fundacja Sztukmistrze: Spektrum + spotkanie / Polska / 50’ / wiek: b. o. / Sala Baletowa CSK / 25-50 zł

19:30 – Fundacja Sztukmistrze: Fire&Light / Polska / 40’ / wiek: b. o. / Dach CSK / wstęp wolny

• 28 września, niedziela

14:00 – Aerial Jam Akademii Sztukmistrzów / Polska / 40’ / wiek: b. o. / Dach CSK / wstęp wolny

18:00 – Fundacja Sztukmistrze: Spektrum / Polska / 50’ / wiek: b. o. / Sala Baletowa CSK / 25-50 zł

• 2 października, czwartek

19:00 – Compagnie Common Ground: Common Ground / Belgia, Niemcy / 75’ / wiek: b. o. / Sala Operowa CSK / 25-50 zł

• 3 października, piątek

19:00 – Compagnie Common Ground: Common Ground + spotkanie / Belgia, Niemcy / 75’ / wiek: b. o. / Sala Operowa CSK / 25-50 zł

• 4 października, sobota

16:00 – Scenic Circus: Diaries in Motion / Ukraina, Niemcy / 60’ / wiek: b. o. / Sala Baletowa CSK / 25-50 zł

18:00 – Fundacja Sztukmistrze: Radiant 2.0 / Polska / 60’ / wiek: b. o. / Sala Operowa CSK / 25-50 zł

• 5 października, niedziela

16:00 – Scenic Circus: Diaries in Motion + spotkanie / Ukraina, Niemcy / 60’ / wiek: b. o. / Sala Baletowa CSK / 25-50 zł

18:00 – Fundacja Sztukmistrze: Radiant 2.0 + spotkanie / Polska / 60’ / wiek: b. o. / Sala Operowa CSK / 25-50 zł

• 10 października, piątek

19:00 – Konkurs Etiud Nowocyrkowych – spektakl premierowy z głosowaniem publiczności / ok. 120’ z przerwą / język: polski + tłumaczenie na PJM / wiek: 4+ / Sala Operowa CSK / 25-60 zł

• 11 października, sobota

14:00 – Circus Folie: In Fluence / Estonia / 50’ / wiek: b. o. / Sala Baletowa CSK / 25-50 zł

16:00 – Compagnie Midnight: Us + spotkanie / Belgia / 60’ / wiek: b. o. / język: angielski, spektakl zrozumiały bez znajomości języka / Sala Baletowa CSK / 25-50 zł

18:00 – Konkurs Etiud Nowocyrkowych – spektakl premierowy z głosowaniem publiczności / ok. 120’ z przerwą / język: polski + tłumaczenie na PJM / wiek: 4+ / Sala Operowa CSK / 25-60 zł

• 12 października, niedziela

14:00 – Circus Folie: In Fluence + spotkanie / Estonia / 50’ / wiek: b. o. / Sala Baletowa CSK / 25-50 zł

16:00 – Compagnie Midnight: Us / Belgia / 60’ / wiek: b. o. / język: angielski, spektakl zrozumiały bez znajomości języka / Sala Baletowa CSK / 25-50 zł

18:00 – Konkurs Etiud Nowocyrkowych – spektakl z werdyktem jury i ceremonią wręczenia nagród / ok. 150’ z przerwą / język: polski + tłumaczenie na PJM / wiek: 4+ / 25-60 zł

Bilety w przedsprzedaży (do 31 sierpnia): 30-50 zł; od 1 września: 40-60 złotych. Szczegóły na stronie cyrkulacje.eu.