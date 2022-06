Lublin. Budżet obywatelski i długa lista odrzuconych pomysłów. Sprawdź listę

Do tegorocznego naboru zgłoszono 179 projektów. Wszystkie zostały skierowane do zespołu oceniającego. Jego rolą było sprawdzenie, czy pomysł spełnia wymogi regulaminu budżetu obywatelskiego i może być poddany pod jesienne głosowanie.

Grunt tylko miejski

Co brano pod uwagę podczas oceny? – M.in. to, czy zgłoszone pomysły należą do zadań własnych gminy albo powiatu i są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego – tłumaczy Joanna Stryczewska z lubelskiego Ratusza. Ważne było także to, czy proponowane inwestycje dotyczą działek będących własnością miasta, a tylko takie wchodzą w grę.

Ogłoszono, że 40 spośród 179 projektów uzyskało negatywną ocenę. Jeżeli Ratusz nie zmieni zdania, te pomysły nie zostaną poddane pod głosowanie.

Zdyskwalifikowany został m.in. pomysł na wymianę nawierzchni alejek Ogrodu Saskiego ze żwirowej na asfaltową. Dla Ratusza byłoby to m.in. niecelowe i niegospodarne.

Do kosza trafił też pomysł posadzenia drzew wzdłuż al. Piłsudskiego kosztem jednego pasa jezdni. Urzędnicy uznali, że byłoby to sprzeczne z koncepcją tworzenia buspasów od Drogi Męczenników Majdanka do Lipowej.

Odrzucona została propozycja na objęcie Strefą Płatnego Parkowania parkingów Urzędu Miasta. Powód? Strefą mogą być objęte tylko parkingi „w pasach drogowych”, a urzędowe się do nich nie zaliczają.

Problemem okazuje się także przedłużenie drogi rowerowej wzdłuż al. Solidarności, która urywa się przy ul. Prusa. Projekt za 220 tys. zł zdyskwalifikowano, bo grunty pod budowę nie są własnością miasta.

Z powodu braku własności gruntów odrzucono też m.in. pomysł na trakt pieszo-rowerowy wzdłuż Czerniejówki, remont alejek na nabrzeżu Zalewu Zemborzyckiego na Marinie i pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową. Tak samo została zdyskwalifikowana rozbudowa szkółki żużlowej przy Al. Zygmuntowskich, przebudowa trasy rowerowej wzdłuż Bystrzycy od Zamojskiej do al. Piłsudskiego, czy też remont ul. Skautów.

>>Lista z wynikami oceny - galeria zdjęć<<