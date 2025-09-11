Drony nad Lubelszczyzną. Prokuratura prowadzi śledztwo

Do ujawnień doszło w różnych częściach regionu. W Cześnikach (pow. zamojski) odnaleziono co najmniej 32 elementy drona typu Gerbera. W Czosnówce (pow. bialski) zabezpieczono kompletny dron tego samego typu, jednak bez silnika. W Krzywowierzbie Kolonii i Wyhalewie (pow. parczewski) znaleziono styropianowe fragmenty niezidentyfikowanego drona. W Wyrykach Woli (pow. włodawski) niezidentyfikowany obiekt uderzył w dom mieszkalny – nikt nie ucierpiał, ale budynek został uszkodzony. W Wohyniu (pow. radzyński) zabezpieczono kolejnego styropianowego drona, a w Wielkim Łanie (pow. włodawski) ujawniono cały dron typu Gerbera.

We wszystkich dotychczasowych przypadkach nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Oględziny prowadzą prokuratorzy przy wsparciu Żandarmerii Wojskowej, Policji, pirotechników, Straży Pożarnej i innych służb.

Trwają również czynności w Kolonii Zabłocie (pow. bialski), gdzie znaleziono kolejny obiekt. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone i poddane ocenie pirotechnicznej.

Śledztwo prowadzi 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.