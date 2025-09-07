Zapasy krwi na wyczerpaniu. RCKiK apeluje o udział w terenowych akcjach

Stan zapasów krwi z grupy A, zarówno RhD+ jak i RHD-, a także 0 RhD- w magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest już bardzo niski. A potrzebujących nie brakuje. W najbliższym tygodniu w kilku miejscowościach naszego regionu będzie można oddać krew.
Lubelskie RCKiK regularnie organizuje terenowe akcje poboru krwi. Tak będzie również w nadchodzącym tygodniu, już od poniedziałku, 8 września do niedzieli, 14 września.
Gdzie w tym czasie będzie można oddać krew? Oto lokalizacje oraz godziny organizowania akcji.
08.09.2025 (poniedziałek), GMINA KONOPNICA , Przychodnia Lekarska, Marynin 59, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
09.09.2025 (wtorek) PARCZEW, SM Spomlek, ul. Strażacka 15, ambulans, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00
09.09.2025 (wtorek) JANÓW LUBELSKI, na rynku, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
10.09.2025 (środa) PONIATOWA, Zespół Szkół, ul. Fabryczna 16, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
10.09.2025 (środa) LUBLIN, Stokrotka, ul. Projektowa 1, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00- 13.00
11.09.2025 (czwartek) RADZYŃ PODLASKI, Pałac Potockich, ul. Zamkowa 1, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00
11.09.2025 (czwartek) LUBLIN, KWP, ul. Narutowicza 73, ambulans, rejestracja dawców w godz. 8.00-12.00
14.09.2025 (niedziela) ABRAMÓW, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 31 ambulans, rejestracja dawców w godz. 10.00-14.00
14.09.2025 (niedziela) GOŚCIERADÓW, parking przy GOK, ul. Sandomierska 1, AMBULANS, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
14.09.2025 (niedziela) KOŃSKOWOLA, Remiza OSP, ul. Straowiejska 6, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
14.09.2025 (niedziela) MAJDAN STARY, Wiejski Dom Kultury, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
Przypominamy, że krwiodawcą może być każda dorosła zdrowa osoba. Do donacji nie trzeba się w żaden specjalny sposób przygotowywać. Należy pamiętać, by dobę wcześniej nie spożywać alkoholu, a w dniu oddawania krwi być po lekkim posiłku.