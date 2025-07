Miasto Lublin chce przywrócić do życia Dworek Grafa przy ul. Grafa 2. Zbudowany w 1853 roku, neoklasycystyczny budynek o powierzchni ponad 900 mkw. od ponad dekady stoi pusty.

Prezydent Krzysztof Żuk wydał już zarządzenie w sprawie użyczenia obiektu. Miasto chce, by nowa siedziba ośrodka nie tylko zwiększyła możliwości leczenia, ale też służyła edukacji i profilaktyce.

Projekt adaptacji dworku wpisano do gminnego programu rewitalizacji, który ma być realizowany do 2033 roku. Koszty szacuje się na 20 mln zł, z czego większość środków ma pochodzić z funduszy unijnych. Obejmą one renowację, modernizację wnętrz i otoczenia oraz przystosowanie budynku do nowych funkcji. Ma on jednocześnie pełnić rolę centrum zdrowotno-społecznego.

– Dworek Grafa, jako obiekt o dużym znaczeniu historycznym dla Lublina, będzie poddany gruntownej modernizacji, której celem jest przywrócenie mu dawnej świetności i nadanie nowych funkcji, które będą służyć społeczności lokalnej oraz pacjentom OLU – czytamy w gminnym planie rewitalizacji.

Niedawno Ratusz poznał oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Dworku Grafa wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu. To pierwszy krok do zmian, które czekają zabytek.

Miasto planowało przeznaczyć nie więcej niż 250 tys. zł na ten cel. Chętnych było dwóch. Firma Architekci i budownictwo z Białegostoku zaproponowała jednak 309 tys. zł. Wybrano więc ofertę wartą 193 tys. zł złożoną przez Planbud z Lublina.

Dokumentacja ma powstać w trzech etapach. Do 25 sierpnia br. wykonawca ma przygotować projekt budowlany, kosztorys inwestorski oraz projekt zieleni, a do 26 września uzyskać pozwolenie na budowę i zmianę sposobu użytkowania budynku. Następnie, do 30 listopada powstaną szczegółowe projekty. Ostatni etap to nadzór autorski nad budową, który potrwa do końca prac, planowanych do 31 marca 2027 r.

To nie pierwsze podejście do zagospodarowania dworku. Wcześniejsze próby sprzedaży zakończyły się niepowodzeniem. Ostatnio, w 2020 roku, kupnem zainteresowane było Starostwo Powiatowe w Lublinie. Ratusz oferował obiekt za 2,15 mln zł – połowę wyceny, z uwagi na bonifikatę przysługującą przy zakupie zabytków. Transakcja nie doszła do skutku z powodu problemów finansowych powiatu w czasie pandemii.

W poprzednich latach radni miejscy proponowali, by w budynku powstał dom seniora lub centrum kultury. Teraz zapadła decyzja o jego medycznym przeznaczeniu.