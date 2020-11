Lublin: Dwupoziomowa kładka łączy dwa brzegi Bystrzycy. Tak się prezentuje po zmroku

– Do oświetlenia i iluminacji kładki wykorzystano łącznie ok. 290 mb linii świetlnych, 6 opraw akcentujących oraz 7 naświetlaczy – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza.

45-metrowa kładka ma dwa poziomy. Dolny przeznaczono dla rowerzystów i pieszych, górny jest tarasem widokowym. – Oba elementy połączone są ze sobą za pomocą stalowych wieszaków. Kładka ma konstrukcję stalową z nawierzchnią z modrzewiowych ryflowanych desek, szklanymi balustradami z elementami ze stali szlachetnej – informuje Głazik.

Konstrukcja prowadzi do jednego z nowych wejść do parku Ludowego. Jego odnowa, przeprowadzona kosztem 44 mln zł, ma się zakończyć jeszcze w listopadzie. – Montaż i testy oświetlenia to już jeden z ostatnich, najbardziej widowiskowych etapów – stwierdza prezydent Krzysztof Żuk.