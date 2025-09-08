Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Dyplom, który zmienia miasto. Lublin czeka na najlepsze prace młodych naukowców

Autor: KamPom
Termin zgłoszeń do konkursu upływa już 15 września
Termin zgłoszeń do konkursu upływa już 15 września (fot. Miasto Lublin)

Do 15 września młodzi badacze i absolwenci uczelni mają szansę nie tylko zdobyć nagrodę finansową, ale także wpłynąć na przyszłość Lublina. Trwa nabór do XVI edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi miasta.

Nagroda główna wynosi 6 tysięcy złotych, a wyróżnione opracowania mogą stać się inspiracją do działań podejmowanych przez samorząd. To szansa, by praca dyplomowa – często odkładana na półkę – zyskała drugie życie i znaczenie poza murami uczelni, wpływając na kształtowanie przestrzeni miejskiej.

– Chcemy, aby studenci i absolwenci postrzegali Lublin jako przestrzeń do realizacji własnych pomysłów i badań. Doceniamy ich wiedzę i świeże spojrzenie na przyszłość miasta – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Konkurs obejmuje prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, obronione w 2022 roku lub później. Warunkiem jest tematyka związana z rozwojem Lublina lub Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – w obszarze gospodarki, społeczeństwa, przestrzeni miejskiej, kultury, turystyki czy ochrony środowiska. Udział mogą brać także autorzy prac projektowych.

Dokumenty można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Szczegóły, w tym formularze zgłoszeniowe, dostępne są na stronie pracadyplomowa.lublin.eu.

Barbara Nowacka

Będzie powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN odpowiada

Na pewno nie wróci ten stan wariactwa, który był do 2024 roku, że dzieci wracały do domu i godzinami odrabiały prace domowe – mówi Barbara Nowacka.
Z wizytą u Króla – cofniemy się do roku 1025 dzięki goglom VR w Lublinie
6 września 2025, 0:00

Z wizytą u Króla – cofniemy się do roku 1025 dzięki goglom VR w Lublinie

Tu w Lublinie będą kształcić ekspertów z najbardziej przyszłościowych branż

Tu w Lublinie będą kształcić ekspertów z najbardziej przyszłościowych branż

Zdjęcie ilustracyjne

Wpadnij na słówko! Politechnika zaprasza miłośników Scrabble

Już pod koniec września Lublin stanie się stolicą miłośników słów i liter. Zanim jednak uczestnicy usiądą do turniejowych plansz, organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych na otwarte treningi.
Samsonowicza po remoncie

Samsonowicza przebudowana, ale opinie wciąż są podzielone

Remont ulicy Samsonowicza był gorącym tematem, budzącym niemałe kontrowersje. Mieszkańcy składali protesty, nagłaśniali wycinkę drzew, ale finalnie niewiele wskórali. Przebudowa już się zakończyła, jednak niektórzy nadal nie szczędzą słów krytyki. „Szkoda gadać” – cedzi krótko jedna z mieszkanek. Inni chwalą, bo poranne korki są mniejsze.
9-latek zgubił się na rowerze. Odnalazł go patrol z Kurowa

9-latek zgubił się na rowerze. Odnalazł go patrol z Kurowa

Policjanci z komisariatu w Kurowie odnaleźli 9-letniego chłopca, który zaginął, gdy wybrał się na przejażdżkę rowerową. Dziecko wyjechało na chwilę z podwórka, ale pomyliło drogi i zamiast wrócić do domu, oddalało się coraz bardziej od swojej miejscowości. W ten sposób chłopiec pokonał ponad 25 kilometrów.
Pograli w „gałę” aż miło
galeria

Pograli w „gałę” aż miło

10 drużyn z całego kraju wzięło udział w rozgrywkach piłkarskich „Futbol Plus – graj z nami”. Każda z nich wygrała, a rywalizacja na bocznym boisku Areny Lublin była pasjonująca.
Nietrzeźwy kierowca hulajnogi spowodował wypadek

Nietrzeźwy kierowca hulajnogi spowodował wypadek

Blisko 2 promile alkoholu miał 44-letni mieszkaniec gminy Milejów, który kierował hulajnogą elektryczną, przewożąc 39-letnią pasażerkę. Wykroczeń z udziałem kierowców jednośladów jest jednak znacznie więcej.

GROM CHALLENGE- Siła i Honor
galeria

GROM CHALLENGE- Siła i Honor

GROM Challenge – Siła i Honor – ta nazwa na trwałe zaistniała w świadomości osób chcących aktywnie/nieszablonowo/ekstremalnie spędzić jeden z wrześniowych weekendów i sprawdzić się podczas imprezy wzorowanej na selekcji do – jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie – GROM-u.
Park kieszonkowy. zdjęcie ilustracyjne

Park kieszonkowy, trampoliny, altana koncertowa. Mieszkańcy wybrali 14 pomysłów

Już wszystko jasne. 14 projektów mieszkańców doczeka się realizacji w przyszłym roku.

Fabio Ronaldo podpisał z Motorem dwuletni kontrakt

Ronaldo podpisał kontrakt z Motorem Lublin

O tym transferze mówiło się już przynajmniej od tygodnia. Ostatniego dnia okienka transferowego w Polsce plotki portugalskich mediów jednak się potwierdziły. W poniedziałek Motor Lublin ogłosił, że pozyskał Fabio Ronaldo, który ostatnio był zawodnikiem klubu Estrela Amadora. Piłkarz podpisał z żółto-biało-niebieskimi dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony.
Pięciu piratów drogowych już bez prawa jazdy

Pięciu piratów drogowych już bez prawa jazdy

Policjanci z krasnostawskiej drogówki w miniony weekend zatrzymali aż pięciu kierowców, którzy w rażący sposób przekroczyli dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Wszyscy stracili prawa jazdy na trzy miesiące, a dodatkowo zostali ukarani mandatami i punktami karnymi.
Rekordowy sierpień w Porcie Lotniczym Lublin

Rekordowy sierpień w Porcie Lotniczym Lublin

Port Lotniczy Lublin ma powody do świętowania – tegoroczny sierpień okazał się najlepszym miesiącem w 13-letniej historii lotniska. W tym czasie obsłużono 61 115 pasażerów oraz wykonano 626 lotów, co stanowi nowy rekord.
Galaxy Tab S11 vs S10 Lite – który model pasuje do Ciebie?

Galaxy Tab S11 vs S10 Lite – który model pasuje do Ciebie?

Rynek tabletów nieustannie ewoluuje, oferując użytkownikom coraz bardziej zaawansowane i zróżnicowane urządzenia mobilne do pracy i rozrywki. Samsung od lat pozostaje jednym z liderów tej technologicznej rewolucji, a jego seria Galaxy Tab S wyznacza standardy w segmencie premium. Wybór odpowiedniego modelu może być jednak sporym wyzwaniem, zwłaszcza gdy na szali kładziemy flagową nowość oraz jej bardziej przystępną cenowo alternatywę. Stajesz przed dylematem, czy zainwestować w najnowocześniejsze rozwiązania, czy postawić na sprawdzoną wydajność w rozsądniejszej cenie?
Pasja, wiedza, kompetencje. Lublin dyskutuje o edukacji przyszłości
ZDJĘCIA
galeria

Pasja, wiedza, kompetencje. Lublin dyskutuje o edukacji przyszłości

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie stało się dziś miejscem rozmów o przyszłości edukacji, rynku pracy i rozwoju kompetencji. Konferencja i Targi Edukacyjno-Zawodowe „Pasja, wiedza, kompetencje – LifeLong Learning w praktyce” zgromadziły ekspertów, pracodawców, instytucje edukacyjne oraz setki uczniów i mieszkańców regionu.
Przekształcenie spółki – kiedy po prostu się to opłaca?

Przekształcenie spółki – kiedy po prostu się to opłaca?

Przekształcenie spółki jest złożonym procesem, który umożliwia zmianę formy prawnej działalności, bez konieczności likwidacji dotychczasowego podmiotu i zakładania nowego. Decyzja o przekształceniu nierzadko wynika z potrzeby dostosowania działalności do zmieniających się warunków rynkowych, planów rozwoju oraz nowych wymogów prawnych. Przekształcenie działalności w spółkę może okazać się korzystne z wielu powodów; zarówno tych prawnych i finansowych. Decyzja jest ściśle uzależniona od wielu różnych czynników, jakie powinny być dokładnie przeanalizowane przez przedsiębiorcę. Już dziś dowiedz się, kiedy konkretnie warto pomyśleć o przekształceniu spółki, a także jakich błędów powinno się unikać, aby proces mógł przebiec w zgodzie z założeniami.
Strefa relaksu w biurze – jak stworzyć przestrzeń, w której pracownik może efektywnie odpocząć?

Strefa relaksu w biurze – jak stworzyć przestrzeń, w której pracownik może efektywnie odpocząć?

Stworzenie strefy relaksu w biurze stanowi jedną z inwestycji, która jest w stanie przynieść olbrzymie korzyści – chociaż z początku może się tak zupełnie nie wydawać! Tymczasem właściwie zaprojektowana przestrzeń jest w stanie zwiększyć efektywność pracy, poprawić samopoczucie, a przy tym wpłynąć na znacznie lepszą atmosferę. Odpowiednio zaaranżowana strefa relaksu może zostać wykorzystana zarówno do krótkich przerw pomiędzy zadaniami, nieformalnych spotkań czy wspólnego spożywania posiłków w swobodnej atmosferze. To właśnie ta niepozorna przestrzeń pozwala oderwać się od stresu oraz napięcia związanego z wykonywaniem obowiązków zawodowych, co minimalizuje ryzyko szybkiego wypalenia zawodowego. Stąd strefa relaksu współcześnie uwzględniana jest w większości nowoczesnych projektów zagospodarowania przestrzeni biurowej.

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria
film

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Pożar na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
galeria
film

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach: Prokuratura wszczęła śledztwo

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Komunikaty