Dyplom, który zmienia miasto. Lublin czeka na najlepsze prace młodych naukowców

Do 15 września młodzi badacze i absolwenci uczelni mają szansę nie tylko zdobyć nagrodę finansową, ale także wpłynąć na przyszłość Lublina. Trwa nabór do XVI edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi miasta.
Nagroda główna wynosi 6 tysięcy złotych, a wyróżnione opracowania mogą stać się inspiracją do działań podejmowanych przez samorząd. To szansa, by praca dyplomowa – często odkładana na półkę – zyskała drugie życie i znaczenie poza murami uczelni, wpływając na kształtowanie przestrzeni miejskiej.
– Chcemy, aby studenci i absolwenci postrzegali Lublin jako przestrzeń do realizacji własnych pomysłów i badań. Doceniamy ich wiedzę i świeże spojrzenie na przyszłość miasta – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
Konkurs obejmuje prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, obronione w 2022 roku lub później. Warunkiem jest tematyka związana z rozwojem Lublina lub Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – w obszarze gospodarki, społeczeństwa, przestrzeni miejskiej, kultury, turystyki czy ochrony środowiska. Udział mogą brać także autorzy prac projektowych.
Dokumenty można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Szczegóły, w tym formularze zgłoszeniowe, dostępne są na stronie pracadyplomowa.lublin.eu.