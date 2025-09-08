Dyplom, który zmienia miasto. Lublin czeka na najlepsze prace młodych naukowców

Nagroda główna wynosi 6 tysięcy złotych, a wyróżnione opracowania mogą stać się inspiracją do działań podejmowanych przez samorząd. To szansa, by praca dyplomowa – często odkładana na półkę – zyskała drugie życie i znaczenie poza murami uczelni, wpływając na kształtowanie przestrzeni miejskiej.

– Chcemy, aby studenci i absolwenci postrzegali Lublin jako przestrzeń do realizacji własnych pomysłów i badań. Doceniamy ich wiedzę i świeże spojrzenie na przyszłość miasta – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Konkurs obejmuje prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, obronione w 2022 roku lub później. Warunkiem jest tematyka związana z rozwojem Lublina lub Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – w obszarze gospodarki, społeczeństwa, przestrzeni miejskiej, kultury, turystyki czy ochrony środowiska. Udział mogą brać także autorzy prac projektowych.

Dokumenty można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Szczegóły, w tym formularze zgłoszeniowe, dostępne są na stronie pracadyplomowa.lublin.eu.