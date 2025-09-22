Czy na działce po dawnej zajezdni MPK stanie drapacz chmur? Ruszają konsultacje

Właścicielami działki są firmy Matheo Invest oraz GT Invest 2. Niebawem mają tam powstać bloki mieszkalne. Żeby tak się stało, miejscy radni muszą dać zielone światło, bo w obecnym planie zagospodarowania dopuszczalne są przestrzenie usługowe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem inwestora, w Lublinie może pojawić się 70-metrowy wieżowiec – najwyższy budynek w mieście.



Negocjacje ratusza z deweloperem odnośnie ZPI dobiegły końca. Wypracowano kompromis, który zadowala obie strony.

– W ramach Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego właściciele terenu będą mogli wybudować najwyższy w Lublinie 70-metrowy budynek - 18 kondygnacji (o 4 kondygnacje więcej niż przewidywał dotychczasowy plan). Zmienią się także proporcje podziału funkcji budynków w obszarze ZPI - część zabudowy usługowej zostanie zastąpiona powierzchnią mieszkaniową – poinformował na swoim profilu radny miejski, Bartosz Margul, który brał udział w pracach zespołu.

Miasto ma dać zielone światło na zmiany w planie zagospodarowania. Co w zamian? Inwestor zobowiązuje się własnym sumptem wykonać następujące prace:

• przebudowę ul. Głębokiej na odcinku od skrzyżowania z al. Kraśnicką i ul. Nałęczowską (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Wileńską (bez skrzyżowania),



• remont al. Kraśnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nałęczowską i ul. Głęboką (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego (z wyłączeniem ok. 280 m północnej jezdni w rejonie tego skrzyżowania),



• remont ul. Nałęczowskiej na odcinku od skrzyżowania z al. Kraśnicką i ul. Głęboką (wraz ze skrzyżowaniem) do zjazdu na drogę wewnętrzną na wysokości budynków przy ul. Nałęczowskiej 16 i 18,



• przebudowę oświetlenia drogowego w pasie drogowym ul. Głębokiej na odcinku od ul. Wileńskiej do al. Kraśnickiej (bez skrzyżowań),



• wymianę opraw oświetleniowych w pasie drogowym al. Kraśnickiej na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Powstania Styczniowego wraz ze skrzyżowaniami.



Projekt ZPI obejmuje obszar o powierzchni około 12 ha. W jego granicach znajdują się trzy kwartały przeznaczone pod inwestycje usługowe o łącznej powierzchni około 1 ha, w których inwestor wnioskuje o dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (do 49 proc. powierzchni użytkowej docelowego programu zagospodarowania terenu). Projekt ZPI przeznacza pozostałą część terenu (ok. 11 ha) pod układ komunikacyjny, zieleń oraz place w ramach inwestycji uzupełniających.



– To już drugi projekt ZPI prowadzony według nowej procedury, która umożliwia negocjacje z wnioskodawcą w zakresie kształtu inwestycji. W wyniku zakończonych negocjacji zobowiązaliśmy inwestora do realizacji prac na rzecz miasta w szerszym niż pierwotnie zakładał zakresie. Na własny koszt przeprowadzi remont i przebudowę odcinków ulic Głębokiej, Nałęczowskiej i al. Kraśnickiej wraz z częścią skrzyżowań oraz modernizacją oświetlenia drogowego. Przed nami kolejny etap procedury ZPI, czyli konsultacje społeczne – mówi Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina.

W ramach negocjacji z deweloperem ustalono również, że dominanta przestrzenna dla mieszkań ma być zwiększona z 55 metrów kwadratowych do 70. Ponadto zwiększyć ma się ogólna liczba miejsc parkingowych. Warto dodać, że wykonawca będzie miał półtora roku na realizację i odbiory robót od dnia wejścia w życie ZPI. Przewidziana jest również opłata planistyczna na poziomie 30% wzrostu wartości gruntu w przypadku sprzedaży nieruchomości.



Mieszkańcy miasta do 13 października mogą opiniować projekt ZPI. Wszelkie uwagi czy wnioski należy kierować na adres e-mail planowanie@lublin.eu. Można to zrobić również przez ePUAP, portal decyduje.lublin.eu lub złożyć je bezpośrednio w urzędzie. Dodatkowo 29 września w godz. 16.00-18.00 odbędzie się także dyżur projektanta w siedzibie w CZ Office Park A, Dział Projektowy, ul. Nałęczowska 14 w Lublinie (XIII piętro).



Spółki Matheo Invest z Warszawy oraz GT Invest 2 z Lublina złożyły wniosek o uchwalenie ZPI w kwietniu tego roku. Wcześniejszy wniosek tego inwestora z listopada ubiegłego roku został wycofany, a pierwszy z października nie został rozpatrzony z powodu braków formalnych.



Obecnie trwają już negocjacje dotyczące ZPI dla rejonu ulic Chodźki i Smorawińskiego. Na najbliższej sesji Rada Miasta ma zająć się również takimi planami dla dwóch innych miejsc – terenu przy ul. Kunickiego i ul. Wolskiej oraz al. Solidarności i ul. Dolnej 3 Maja.