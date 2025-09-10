Ewakuacja w porcie lotniczym Lublin

Dzisiaj w południe zarządzono ewakuację w porcie lotniczym Lublin. Nie ma to jednak związku z nocnym atakiem rosyjskich dronów na Polskę.
Dlaczego Breast Fest? Lublin w tym roku stanie się miejscem wyjątkowym – przestrzenią spotkania, rozmowy, muzyki i odwagi.
W piątek (12 września) w podhrubieszowskim Teptiukowie miał się odbyć Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. Impreza została odwołana. Organizatorzy podali, że chodzi o względy bezpieczeństwa.
Władze powiatu włodawskiego apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i nieuleganie dezinformacji. Właściciele domu, który został zniszczony przez zestrzelony dron dostaną lokal zastępczy.
Nie ma dziś ma powodów twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny, ale nie ma wątpliwości, że ta prowokacja jest nieporównanie bardziej niebezpieczna z punktu widzenia Polski, niż dotychczasowe - podkreślił w środę w Sejmie premier Donald Tusk.
Sześćdziesiąt ran? I na której ona zginęła? Może na sześćdziesiątej... Sześćdziesiąt ran dziecku mojemu zadał – mówiła płacząc w poniedziałek przed sądem 78-letnia pani Janina, matka brutalnie zamordowanej Anny H. Słuchał jej m.in. były zięć, który o dokonanie zabójstwa został oskarżony.
We wtorek trzech żużlowców Orlen Oil Motoru Lublin walczyło o awans do finału szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Mateusz Cierniak i ich koledzy z Lejonen Gislaveld chcieli odrobić u siebie 10 punktów straty z pierwszego starcia z Eskilstuną Smederna, ale ta sztuka tym razem im się nie udała
Dzisiejszej nocy kilkanaście dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski. Jeden z zestrzelonych spadł w Cześnikach niedaleko Zamościa. Władze miasta uspokajają jednak mieszkańców, zapewniając, że bezpieczeństwo jest pod pełną kontrolą.
Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Trwa nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, a sytuacja jest bezprecedensowa i równocześnie bardzo napięta. „Zlekceważyliśmy zagrożenie” – komentuje w programie „Dzień Wschodzi” generał brygady rezerwy Wojska Polskiego, Artur Jakubczyk.
Elementy uszkodzonego drona znaleziono w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby ktokolwiek został pokrzywdzony – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec.
W Świdniku rozegrany został Memoriał im. Krzysztofa Lemieszka
Dzsiaj nad ranem w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim szczątki zestrzelonego drona spadły na dom mieszkalny całkowicie niszcząc dach tego budynku oraz uszkadzając pojazd zaparkowany w jego pobliżu. Na miejscu pracują służby.
Trwa poszukiwanie dronów, które w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wiadomo, że jeden z nich odnaleziono w Czosnówce blisko Białej Podlaskiej.
Lotnisko w Lublinie jest otwarte, ale przestrzeń powietrzna została zamknięta po nocnych incydentach związanych z atakami Rosji na Ukrainę, w trakcie których rosyjskie drony wleciały do Polski i były na naszym terytorium neutralizowane. Planowany pierwotnie na godz. 8.35, przylot samolotu z Turcji był opóźniony, ale został zrealizowany.
Prezydent Lublina zabrał głos w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. -Sytuacja jest opanowana- uspokaja Krzysztof Żuk.
