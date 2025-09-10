Ewakuacja w porcie lotniczym Lublin

- Ktoś w hali głównej odpraw zostawił bagaż. W takiej sytuacji zadziałały procedury. Należało sytuację dokładnie sprawdzić - mówi nam Dariusz Sienicki, rzecznik NOSG. Podkreśla, że to działanie standardowe i nie ma żadnego bezpośredniego związku z nocnymi atakami dronów na polską przestrzeń powietrzną.

Przypomnijmy, że dzisiaj rano, w związku z wydarzeniami z nocy przestrzeń powietrzna nad Lublinem, a także trzeba innymi lotniskami w Polsce została zamknięta.

Jeszcze rano nie było pewności, czy dojdzie do planowanego na godz. 8.35 lądowania samoloptu z tureckiej Antalyi. Ostatecznie był on opóźniony, ale nie było konieczności przekierowywania go na inne lotnisko.